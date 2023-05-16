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賴清德：房價在降、台北房價所得比不至於繼續攀升

▲民進黨主席暨總統參選人賴清德認為近來房價在降，有關台北的房價所得比，應該不至於繼續攀升。（圖／記者林調遜攝，2023.05.16）
▲民進黨主席暨總統參選人賴清德認為近來房價在降，有關台北的房價所得比，應該不至於繼續攀升。（圖／記者林調遜攝，2023.05.16）

記者陳威叡／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（16）日晚間出席「政治進入大學？！青年與主席有約」座談會，被問及國內高房價的問題，賴清德先是反問「有沒有注意到房價在降？」是因利息提高，加上立院通過法案緣故，另指出可以預期台北的房價所得比，「應該不至於繼續攀升。」

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房價所得比又稱購屋痛苦指數，可計算出民眾需花多少年的可支配所得，才能買到一戶中位數總價的住宅，房價所得比越低表示購屋壓力越輕。根據內政部上月公布數據，除高雄外其餘五都均呈減輕，台北從16.2年不吃不喝才能買房，微幅下降至15.77年。

被問及台灣高房價問題，賴清德先是反問「有沒有注意到房價現在在降？」是因為利息提高了，加上立法院通過法案（《平均地權條例》），希望能夠防止炒作，這方面收到了一些效果，至於目前社會住宅興建和完成大概7萬多戶，包租代管有6.6萬戶，政府推動社宅的方向是沒有改變的。

賴清德說，擴大社會住宅地方政府都市計畫應該拿一定比例蓋社會住宅，另外就是私校退場的校地，依照法律就是要捐作公益使用，都可作為社會住宅，這要技術性去解決，還有一個重要政策就是均衡台灣，目前進行國土規劃，要解決人口、糧食、交通與公共設施的種種問題，認為台灣國家發展不應犧牲任何區域和團體，關於台北的房價所得比，「應該不至於繼續攀升」。

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