2縣市注意「高溫警告」！中午氣溫恐狂飆36度 明起急轉雨炸2天
快把握僅存的好天氣！中央氣象局示，今（16）日除了東部，各地高溫皆超過攝氏30度，高屏地區中午還可能會有攝氏36度左右的氣溫，明（18）日雖然還是熱，但鋒面開始接近，西半部將先出現零星降雨，週五（5/19）是近期降雨最明顯的一天，全台都有局部短暫陣雨或雷雨，直到下週日（5/21）才稍微趨緩，提醒民眾，明天起未來一週的天氣都較不穩定，出門請攜帶雨具並時刻留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
針對今日的高溫，氣象局發布「高溫資訊」，台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，可能出現攝氏36度的高溫，請民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
天氣風險公司分析師林孝儒指出，明天起由於鋒面系統南下靠近，台灣附近的西南風增強，各地轉為多雲天氣，不過氣溫持續悶熱外，背風面的東南部要留意焚風現象發生，清晨前後南高屏有些零星短暫陣雨外，午後各地山區也有短暫陣雨或雷雨機會，晚間至週五（5/19）清晨，北部及西部將陸續受到鋒前雲系影響，有短暫陣雨或偶雷雨發生。
週五受到鋒面移入影響，白天起各地降雨增多，雖然鋒面本身結構不是很強，但容易激發對流發展，帶來短暫雷陣雨，提醒民眾，降雨影響最多的西半部地區，尤其雷雨發生時多會伴隨較顯著的雨勢，外出活動請多加留意，入夜後，各地降雨才會隨著鋒面減弱而逐漸減緩。
週末鋒面減弱遠離，不過由於水氣還是較多，各地以多雲天氣為主，午後山區有短暫陣雨或雷雨，下週一至下週二（5/22至5/23）新的鋒面影響，各地都容易有降雨發生；總結來說，明天起至下週二，分別有兩波鋒面通過影響，外出活動務必攜帶雨具、留意雷雨天氣。