年輕人就業難！中國4月青年失業率達20.4%新高 官方仍稱會改善
中國青年失業問題遲遲無法解決，今年4月中國16至24歲城鄉人口失業率從3月的19.6%，再度上升至20.4%，甚至超越去年夏天創下的19.9%最高紀錄。官方表示，針對青年就業困難問題，相關部門正積極研擬解決政策，相信「就業形勢會逐步改善」，但專家仍信心不足，就經濟復甦現象稱「令人憂心」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中國國家統計局數據顯示，今年4月調查全國城鎮失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點，但青年失業率仍居高不下，其中16至24歲失業率為20.4%，不僅是首度超過20%，也是創下自2018年有該統計數據以來的新高。
國家統計局發言人付凌暉表示，隨著中國社會恢復常態，穩就業政策改善整體就業環境，其中主要彰顯在25至59歲的勞動力，這個區間的勞動力失業率僅4.2%，已經低於疫情前2019年同期水平，基本上就業總體上是改善的；至於中國青年就業困難的問題，由於今年大學畢業生人數創新高，相關部門正在積極推出相應政策，「相信隨著政策效果逐步顯現，青年人就業形勢會逐步改善」。
不過彭博報導指出，今年中國預計有1158萬學生從大學畢業，青年失業數據引發重大疑慮，保銀投資首席經濟學家張智威也認為，由於中國4月經濟活動較預期疲軟，青年失業率突破20%大關的跡象令人憂心。