強尼戴普帥氣復出坎城影展！紅毯走了5分鐘 牽麥雯破除不合傳言
第76屆法國坎城影展於當地時間昨（16）日正式開幕，現場眾星雲集。主演開幕片《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry）的好萊塢影星強尼戴普，揮別家暴前妻安柏赫德風波「復出幕前」，攜手女主角兼導演麥雯與團隊登場，他稱讚麥雯：「她在片場做得很好！」破除兩人不合傳言。
記者黃雅琪/綜合報導
巨星強尼戴普先前捲入家暴前妻安柏赫德風波，所幸最終成功證明清白，但也因此丟失許多工作機會；《杜巴利伯爵夫人》被視為強尼戴普「復出作品」，他綁著馬尾、戴上墨鏡，穿著正式西裝帥氣踏上坎城影展紅毯，親切的與現場粉絲合照、簽名長達5分鐘，場邊也不斷有人呼喊著他的名字。
強尼戴普先前爆出與女主角兼導演麥雯在片場不合的傳聞，鬧得沸沸揚揚！如今兩人共同出席法國坎城影展，強尼戴普直誇麥雯：「她在整個製作過程中對整部電影的看法非常一致，她很強大！」他還提到麥雯想法靈活，很願意嘗試不同的選擇：「我覺得她在片場做得很好。」此番言論也間接破除兩人間的不合傳言。
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