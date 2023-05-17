台灣體壇英雄要更多奧援　體育署應升格體育部？

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過去體育署在前朝馬政府時期降級，從體育委員會降級併回教育部改制體育署，在教育部的架構下，組織和業務都有其侷限性；此外，對照國內外的運動產業發展趨勢，體育署仍以過去的架構和人力應對，明顯力不從心：像是最近為了打擊黃牛，文化部已完成修法來遏止不法行為，然而同樣黃牛現象猖獗的運動產業，體育署的修法腳步就慢了些。
近年來體育運動風氣蓬勃，連帶相關運動經濟的成長，運動產業具有高度發展的潛力，但也併生了諸多的問題，例如頻繁發生的運動場館意外、國家隊徵召選材失據…等，甚至在今年以前一度懸缺了500多天找不到人當體育署長。
莊瑞雄建議，國外有許多例子可以借鏡，例如韓國是由文化體育觀光部來負責管理和發展體育運動，並積極舉辦各種國際和國內體育賽事，促進韓國體育運動產業的蓬勃發展，連電競運動都能夠長年傲視世界，進而帶動相關周邊產業的發展，像是直播、電競設備等。
體育運動的推動不該只再視為是校園教育的一環，而體育署的功能也不單只是為了在國際賽奪牌，體育主管機關應更具有高專業、高科學的視野與角度來進行政策擘劃與施行，並將體育運動真正視為「產業」來推動，才能夠在推動體育發展及保障運動員上治標又治本。
莊瑞雄認為，在體育運動行政與管理(Administration of Physical Education and Sport Programs)中開宗明義便揭示了，若要追求體育行政事務上的卓越表現，關鍵因素就在於行政主管的本質。政府不斷強調體育改革，近年也提高各類經費預算，期待能夠更進一步就主管機關的組織調整與革新展開討論，無論是升格體育部或是活化現行署長的進用都可作為方向。
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