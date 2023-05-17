才95元！三商巧福生日慶「牛肉麵、排骨飯」優惠8天　1招再送40元

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三商巧福即日起至5/24(三)，歡慶40週年生日慶，「原汁牛肉麵」特價95元（原價145元），現省50元；「紅燒排骨飯」也是特價95元（原價120元）。而且加入「i美食卡APP」會員，消費滿150元就送40元折價券，將於消費後二日內歸入APP票夾中。
同時還有超值套餐優惠， 「原汁牛肉麵 / 紅燒排骨飯＋中杯飲料」特價120元、「原汁牛肉麵 / 紅燒排骨飯＋芝麻牛蒡絲」特價125元、 「原汁牛肉麵 / 紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價140元。
提醒大家，中壢站、南投站、西螺北、西螺南門市未配合美食卡；詳細票券使用期限及兌換說明，請依票券注意事項為準。牛肉部位及配菜隨季節更換；桃園機場門市不配合生日慶活動；本優惠外送平台均不適用；部分美食街門市不適用單點優惠，請依門市活動公告為準；本活動不得與其他優惠折扣合併使用。
📌吉野家美食感恩月！咖哩牛 / 豚丼＋豆皮海帶芽味噌湯179元
另外，吉野家5月美食感恩月，即日起至5/21，到全台門市（除吉野家R），消費咖哩牛 / 豚丼＋豆皮海帶芽味噌湯也有優惠價179元（原價210元），吃超飽還能當場省下31元。活動優惠不得與其他優惠併用喔。