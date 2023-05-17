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新北大橋驚傳墜橋！局處女主任倒臥草皮亡　新北市政府回應了

▲該名女主任墜橋後失去呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）
▲該名女主任墜橋後失去呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐／綜合報導

新北市府某處是王姓女主任，本（5）月14日上午10時許，騎腳踏車行經新北市三重區新北大橋時，不明原因墜落橋下倒臥在草地，民眾目擊後嚇得連忙報案，無奈警消趕抵時，王女已無生命跡象，經送醫搶救仍回天乏術，對此，市政府表示，死者任職期間與同仁相觸均無異狀，大家得知消息都相當難過，詳細情形還有待進一步調查。

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當天上午警消獲報趕抵時，王女已去師呼吸心跳，送往醫院後仍不幸在11時54分宣告不治，經警方調查，發現王女的腳踏車和眼鏡都還遺留在橋上，且欄杆上有鞋印，初步排除外力介入。

據《自由時報》報導，王女性格溫和與同事相處融洽，事發前都正常上下班，沒有任何異常，11日還曾申請18日至公所辦理業務，沒想到卻在行前發生憾事，目前案件仍在調查中，市府也呼籲外界勿作過多揣測，給家屬一些空間。

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