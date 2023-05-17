超大咖金曲歌王搭北捷「連口罩都沒戴」 粉絲扼腕：會癱瘓交通
樂壇天王林俊傑（JJ）出道20年，交出〈江南〉、〈不為誰而做的歌〉、〈修煉愛情〉、〈她說〉等多首代表作，拿下第25、27屆金曲歌王，近日他結束倫敦巡迴演唱會，返台搭乘台北捷運，沒有任何偽裝在車廂內留影，網友一看驚呼：「會癱瘓交通！」
記者楊穎軒／綜合報導
昨（16日）晚，JJ在粉專PO出一張相片，他在北捷捷運車廂內，拉著把手，把頭高高抬起，與身後新專輯《重拾_快樂 Happily, Painfully After》海報裡的自己合照，連口罩都沒戴，露出整張臉，周圍乘客低頭滑手機，似乎完全沒發現大明星就在身邊。
JJ在配文寫下：「乘坐《重拾_快樂》列車！！」貼文一發布，湧入大批網友留言：「這是哪一站」、「居然親自去搭捷運，我也想巧遇」、「同車的乘客沒有認出來嗎」、「每個人都顧著滑手機，都沒注意旁邊的帥哥」、「同車的乘客太幸運了！其實，高雄也有捷運，拜託你也來」、「周圍的人怎麼這麼淡定」、「後面戴口罩的帥哥後來應該會後悔一直低頭玩手機」！
其中一名女網友透露，有親眼目睹搭捷運的JJ本尊，「我坐在旁邊看你拍照，哈哈哈！還有第二視角」、「人超級好！很親民！還跟他拍到照了」，其他網友羨慕至極：「天啊」、「太幸運了啦」！