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NBA／馬刺抽中狀元籤！樂透抽籤結果出爐　Wembanyama降臨聖城？

▲2023年NBA樂透選秀抽籤儀式今（17）日早上在芝加哥進行，狀元籤被聖安東尼奧馬刺拿走，榜眼夏洛特黃蜂取得，探花由波特蘭拓荒者收下。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023年NBA樂透選秀抽籤儀式今（17）日早上在芝加哥進行，狀元籤被聖安東尼奧馬刺拿走，榜眼夏洛特黃蜂取得，探花由波特蘭拓荒者收下。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2023年NBA樂透選秀抽籤儀式今（17）日早上在芝加哥進行，狀元籤被聖安東尼奧馬刺拿走，榜眼夏洛特黃蜂取得，探花由波特蘭拓荒者收下。而法國超級新星Victor Wembanyama也或許將成為Tim Duncan之後馬刺隊史上最成功的選秀。

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由於Wembanyama即將投入選秀，因此外界對於今年的各隊的選秀順位十分關注，特別是哪一支球隊能夠取得狀元籤。不過由於法國聯賽還未結束，因此他本人今天並沒有來到儀式現場，而是透過直播觀看結果。

NBA官方在2019年對樂透選秀的規則進行了修改，戰績最差的3支球隊，抽中狀元的概率都是14% ，在今年是活塞、火箭和馬刺3隊；而倒數第4名到倒數第14名，他們抽中狀元的概率分別是12.5%、10.5%、9%、7.5%、6%、4.5%、3%、2%、1.5%、1%，0.5%，合計剛好就是100%。

這次抽籤結果為：第14順位為紐奧良鵜鶘，第13多倫多暴龍，第12奧克拉荷馬雷霆，第11奧蘭多魔術，第10達拉斯獨行俠，第9是猶他爵士，第8華盛頓巫師，第7印第安那溜馬，第6奧蘭多魔術，第5底特律活塞，第4休士頓火箭，第3波特蘭拓荒者，第2夏洛特黃蜂，第1聖安東尼奧馬刺。

身高226公分、臂展243公分、還擁有出色活動力和技術的Wembanyama，很早就受到了外界關注，一得知他可能投入選秀的消息時，也立刻被鎖定為首輪第一順位，並且吸引了多隊在賽季中收集「Wemby碎片」。

「宣布參加選秀……我至今仍還沒意識到這是一件多麼瘋狂的事情。」在接受ESPN訪問時Wembanyama 這樣說道，「我很小的時候就夢想在NBA打球，每天都在努力讓他成為現實，很幸運如今能夠讓這個夢想變得觸手可及。」

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