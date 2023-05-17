NBA／馬刺又獲「神劇本」 26年前狀元籤選到Duncan取得王朝基石
NBA 2023屆樂透抽籤儀式結束，聖安東尼奧馬刺抽到了狀元籤，Victor Wembanyama的下家也因此呼之欲出。這位超級新星肉眼可見的天賦、各隊爭搶他的瘋狂，以及最終馬刺笑到最後的結果，都讓人不禁想起「石佛」Tim Duncan當年加入聯盟的盛況。
記者黃建霖/綜合報導
Duncan作爲1997年選秀大會的狀元，擁有一個相當璀璨的生涯，15次入選全明星，15次入選最佳陣容，15次入選最佳防守陣容，帶領球隊5次奪冠，拿到3座FMVP和2座MVP，19年生涯都在馬刺度過。
當年作為選秀狀元的大熱門，許多球隊都為Duncan「擺爛」，當時屬於西區強權的馬刺，因為David Robinson受傷，戰績大幅滑落，想不到因禍得福，最終選到了Duncan，也開始了球隊長達15年的王朝盛世。
如今馬刺以14%的機率，再次抽到狀元籤，這意味著Wembanyama幾乎確定就是會去聖城，他們將擁有另一個不世出的天才加入球隊，也將是「後鄧肯時代」在Kawhi Leonard離隊後，想當然耳的絕對頭牌。
身高226公分、臂展243公分、還擁有出色活動力和技術的Wembanyama，很早就受到了外界關注，被認為是LeBron James之後最出色的選秀大物。唯一讓人擔心的是他單薄的身材，能否適應高強度的職業比賽，不過本季他在法國聯賽的出勤狀況相當不錯。