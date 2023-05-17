台積電早盤見511元！台股漲近百點 站上15700點
美股16日全面收黑，台北股市今（17）日早盤漲近百點，最高來到15773點附近，漲幅0.6%，權職王台積電早盤漲6元，來到511元位置，股后大立光延續昨日漲勢，早盤上漲逾1％，鼓舞光學股揚升。今日盤面焦點有觀光概念股以及運輸族群。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數16日下滑336.46點，或1.01%，收33012.14點。標準普爾指數下跌26.38點，或0.64%，收4109.90點。那斯達克指數下挫22.16點，或0.18%，收12343.05點。費城半導體指數小跌3.938點，或0.13%，收3048.706點。
台北股市今日開高走高，加權指數以15702點開出，早盤漲近百點，最高來到15773點附近，漲幅0.6%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲6元，來到511元，漲幅逾1%。聯電漲0.6%，世界先進與力積電漲0.3%以上。
奪下首季財報績效王的股后大立光延續昨日漲勢，今日早盤上漲逾1％，一度飆升至2225元位置，鼓舞光學股玉晶光、今國光、佳凌、揚明光、亞光聯袂強漲0.8至3%。其他重要電子股，如聯發科小跌0.2%，群創、緯創、日月光漲0.3%到3%。
今日盤面焦點有觀光概念股，山富、燦星旅勁揚超過8%，五福、寒舍、夏都上漲3至5%。運輸族群表現不俗，台聯櫃強漲3%以上，亞航、華航上漲0.7至2%。貨櫃三雄也紅通通，長榮、陽明、萬海漲約1%內。