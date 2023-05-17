陳明通能保住退休金？潘文忠：台大學倫案結果影響退休案

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大正透過三級三審處理陳明通學倫案，台大國發所教評會已經審議「陳明通被檢舉疑涉學生論文指導不周案」，後續經社科院教評會討論後，最後一關為校教評會，根據《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》相關規定，若台大針對學倫案做出懲處，將影響陳明通的退休案。
《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》明定，依法被撤職、免職、免除職務、解聘或不續聘，不得辦理退休；「公立學校教職員退休資遣撫卹條例施行細則」則指出，各學校受理涉案或涉有違失行為之所屬教師、研究人員等退休或資遣案時，應召開教師評審委員會等相關委員會，就其涉案或違失情節，詳慎審酌是否應依法令作成解聘、停聘或不續聘之決議後，循程序報請教育部核准。
立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠、衛生福利部政務次長李麗芬列席就「如何強化友善校園，織起社會安全網，守護『兒少照顧者』權益」進行專題報告，並備質詢。
對於陳明通退休案的處理進度，潘文忠於會前受訪表示，陳明通在台大任職退休，校方已經向教育部提出退休申請案，但之前陳明通涉及學倫相關案件，校方審議中，教育部正在等待學校處理學倫案結果，後續會依據相關結果，處置退休案。
媒體詢問學倫案是否影響退休案？潘文忠指出，台大正在進行相關學倫案審議，學校有三級三審機制，教育部處理的退休案，正在等候學倫案審議結果，要看學校審議情形，作為核處退休案的根據。