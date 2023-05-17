王思佳遭疑說謊！一畫面精品老闆斷定是假包 怒轟：還靠人設盈利
藝人王思佳日前上節目秀愛馬仕包，被網友質疑是假貨，王思佳歷年來的照片也被網友拿來做比對，假包事件鬧得沸沸揚揚。事後，王思佳開直播秀出購買證明還有包包驗貨結果，證明是真品。近日，長期經營代購精品的老闆「蹦闆」發出影片抨擊王思佳，要她出來公布代購店家，不要因此影響全台的代購業者，並指稱她直播影片都在說謊。
記者薛羽彤/綜合報導
蹦闆針對王思佳假包事件，發出影片表示，有網友揪出王思佳2021年影片就擺出愛馬仕包，但該款是2022年才出，強調「她拿到的包的確是假貨」，這種稱為「時空落差商品」，愛馬仕包包是全球一起上市，蹦闆強調不可能有先拿到新款這種事發生，「除非她說是假的，擺好看的」，斷言王思佳手上的一定是假的。
針對王思佳自行找機構驗包，不選擇品牌專櫃，蹦闆表示，以王思佳的知名度，她送愛馬仕專櫃驗一定不會被拒絕，他點出兩項認為王思佳之所以不送的原因，「我覺得一來這個包有可能不是她自己的」、「不然就是她不敢送，連她自己都不知道真的假的。」
看完王思佳直播影片，蹦闆直言「很明顯就是在說謊」，認為王思佳包包出問題第一個要澄清的應該是她的代購，她根本沒必要出來承擔責任。蹦闆列出兩種可能性，「第一，我覺得這位代購可能是她很好的朋友；我覺得最有可能的是第二『根本沒有這位代購的存在』，因為她今天如果講出這家代購的名字，這家代購應該就被她毀了。」
蹦闆坦言，王思佳最不可取的地方是，她的人設身上都用精品，並靠著公眾人物光環上節目分享精品、拍影片獲利，卻無法保證自己手上是真假貨，人設也更著崩塌。最後，蹦闆氣炸表示，王思佳身為公眾人物有「話語權」，今天發生假包事件，因為她的一句話，眾人都把代購和假包畫上等號，台灣做代購的業者其實非常多，王思佳此事件已經影響到他們，蹦闆也向她喊話「王思佳你今天如果真的是跟代購買，麻煩就直接講出哪家代購，而不是只講代購兩個字，你這樣會影響到很多人！」