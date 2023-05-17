2022胃腸消化道檢查三大紅字 「脂肪肝」、「胃食道逆流」、「大腸息肉」

我是廣告 請繼續往下閱讀
腹部超音波四大異常：脂肪肝、膽囊息肉、肝血管瘤、膽囊結石83%健檢民眾都有脂肪肝問題，且男高於女！脂肪肝自2020年已連續三年度飆升，打敗維生素D缺乏，躍居永越健檢紅字首位，從2018年61.5%(男71.8%、女49.3%）、2020年72.8%(男81.9%、女76.9%）、2022年83%(男87.5%、女78.2%)。陳主任提醒，相較其他亞洲國家，台灣的肥胖率相當嚴重，民眾需提高警覺，積極改善飲食習慣，避免攝取過多糖分、澱粉，養成每週150分鐘有氧運動習慣。5%的體重下降即能有效改善脂肪肝，預防肝臟發炎及肝硬化風險。
膽囊息肉、肝血管瘤，多為良性無症狀，民眾多是在健檢中發現，但若短期快速增大、有症狀，應考慮積極治療；膽囊息肉大於1公分，仍有惡性可能，應考慮切除手術治療，並建議每6個月追蹤。飲食上應採少油、高纖與定時定量原則，改善高血脂與肥胖，並多運動以降低膽結石風險。
胃鏡四大異常：胃食道逆流、胃炎、腸上皮化生、胃潰瘍包括：胃食道逆流、胃炎(萎縮性、出血性、結節性)、腸上皮化生(胃黏膜轉變成腸細胞)、胃潰瘍；幽門桿菌感染有10.8%的受檢者測出陽性，它也是後三項異常的主要成因及胃癌主要致病因子。根據最新研究建議，幽門桿菌感染應視為感染性疾病積極治療，並於40歲之前根除，以避免產生萎縮性胃炎及腸上皮化生等癌前病變。尤其是腸上皮化生，癌變率約為1~2%/10年，患者除接受幽門桿菌檢測並治療，每1-2年也需定期胃鏡追蹤；胃鏡檢查是診斷早期癌化的最佳工具。
胃食道逆流好發於中壯年、男多於女，但近年女性好發比例持續上升，從58%（2018)、64.5%（2020)、上升到70.4%（2022)。除老化、工作壓力因素，很高比例與飲食習慣有關，吃得多、吃得晚、高油高熱量、菸酒，都會造成食道極大負擔。胃食道逆流依發炎輕至重分為ABCD四級，發炎B~D級需提高警覺，需接受治療及定期追蹤，若食道黏膜因胃酸長期刺激發炎產生巴瑞特氏食道變化，就會增加食道腺癌的機會。
▲永越2022年度腸胃腸消化道檢查紅字分析，前三名依序為：脂肪肝、胃食道逆流、大腸息肉
大腸鏡二大異常：息肉、憩室(大腸表層凹陷如囊狀)2022年永越大腸腺瘤偵測率(ADR)為38.3%(男43.5%、女33%），發現5例大腸腺癌及5例大腸神經內分泌腫瘤，ADR為評估大腸鏡執行品質及大腸癌預防效果的最佳指標。過去認為50歲以上才須做大腸癌篩檢，但分析發現40-49歲族群有高達32.6%的腺瘤偵測率(男37.1%，女28.3%)！大腸腺瘤及大腸癌的年輕化，與肥胖及代謝症候群增加息息相關；陳主任建議男性、抽菸、肥胖、患有糖尿病、有大腸癌家族史等風險族群，應提早到40歲進行大腸癌篩檢。『95％以上的大腸癌都是由小小的息肉而來，只要重視預防，提早發現並切除息肉，就可排除大腸癌風險。早期大腸癌的五年存活率超過9成，若拖延到第四期就僅剩1成，相差甚多，建議及早發現、及早治療。』
五個生活型態，顧腸保胃促進健康包括：(1)少應酬避免菸酒 (2)定時定量八分飽 (3)天天五蔬果，少油、少糖、少鹽、少紅肉 (4)維持標準體重 (5)規律運動150：每週5天、每次30分鐘、每週達150分鐘。陳主任也特別提醒，大腸癌有年輕化趨勢，除了減少應酬、注意飲食並加強運動，搭配定期適宜的健檢，尤其是40歲以上、有腸胃道病史、飲食不適、胃癌、大腸癌家族病史的高風險族群，若有排便習慣異常等症狀，要盡快就醫，防範於未然。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57797
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw