王思佳爆「租豪宅刁難房東」！昔日搬家費用曝光：13人搬6天
王思佳近日負面新聞連環爆，繼假包以及學歷造假事件後，近日又被週刊踢爆承租的租屋處，原屋主要出售該物件，結果王思佳卻刁難房東賣房事件。然而，回顧過去王思佳開箱自家的豪宅，以及當時決定搬入該豪宅時的搬家費用，讓不少人都感到相當的驚訝。
記者張嘉哲/綜合報導
王思佳在2021年要生下女兒之前，就做出一個大膽的決定，因為想要空間更大所以選擇搬家到台北市內湖的獨棟別墅社區，當時候她還拍片請來專業的搬家公司協助，不過由於物件實在太多，王思佳自己也清楚，她自己也在影片當中提到「2021挑戰不可能，史上最艱鉅，誰敢接他要馬很厲害，要馬沒在怕」。
而回顧當時候的搬入豪宅的影片，搬家業者表示，搬王思佳的所有物品平均一天出動10到13位工作人員，而且一口氣搬了6天之久，總共出動了18台車。而如果按照王思佳這樣的搬家規格來看，外面行情價是多少？搬家業者則回應「22萬（含材料）」讓一旁攝影師也看傻了眼表示「沒有人搬家花22萬的啦！」
據悉，王思佳現在居住的這棟別墅社區，總建物近187坪，屋齡15年，連地下室共有7層樓，規劃成5房4廳6衛，過去節目《女人我最大》到她家開箱時，竟然還有室內電梯可以搭乘，讓工作人員大開眼界，裡頭超浮誇的設計以及許多訂製的傢俱都相當吸睛，如今被踢爆刁難房東賣房的事情，王思佳下一步是否如同上月出席活動所說「最近一直在物色房子」直接買了，或者繼續承租其他房子，外界都等著看。