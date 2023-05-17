新光金經營權之爭　黃天牧提醒：新選出的董事會須負增資責任

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此外，黃天牧提醒， 金控股東會選出的董事會，有金控法上的責任，《金控法》第36條要求金控對轉投資子公司健全經營的責任，《金控法》第53條要求金控對持有股份相關子公司有增資的義務，《金控法》第56條也要求金控對銀行、保險及證券等子公司發生業務或財務狀況顯著惡化時，不能支付其債務或有損及存款人利益之虞時，金控應協助其回復正常營運。
黃天牧也強調，新光金這屆股東會選出的董事會，重要責任是要健全金控跟子公司的經營，包括擔負起必要的增資義務，尤其對新光人壽在2026年接軌國際會計準則軌IFRS17財務能力的準備，包括財務能力等準備，這都是股東取得新光金控制權時，就要做好金控對子公司相關義務責任的準備。
至於如果新光人壽在增資時，另一派董事不願增資或杯葛，金管會是否會介入？黃天牧認為這是假設議題，希望股東以新光金保戶、存款人、投資人利益為念，相信關心新光金發展的股東，會知道符合新光金最大利益，包含永續發展、保戶、存款人、投資大眾。
對於傳出台新金去年6月到10月間五度去函新光金，並開出以0.584股台新金換1股新光金的方式合併，並承諾增資200億元，黃天牧說，他第一次聽到此事，還要再了解，若在重訊上有違反法規，證期局一定會處理，現在不方便表示意見，將密切觀察留意。