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新光金經營權之爭　黃天牧提醒：新選出的董事會須負增資責任

▲針對新光金控經營權之爭，金管會主委黃天牧今（17）日強調，金管會對股東會經營權之爭是中立的，但也提醒這屆股東選出的新董事會須負起增資責任。（圖／記者顏真真攝）
▲針對新光金控經營權之爭，金管會主委黃天牧今（17）日強調，金管會對股東會經營權之爭是中立的，但也提醒這屆股東選出的新董事會須負起增資責任。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新光金控6月9日股東會將進行全面董事改選，經營權之爭再次浮上檯面，目前兩派都沒有過2／3的重大議案的門檻，恐影響未來新光金增資及業務發展。對此，金管會主委黃天牧今（17）日表示，金管會對股東會經營權之爭是中立的，但希望不要影響到金融市場的穩定跟秩序，他也提醒，這屆股東選出的新董事會，很重要的是要健全新光金與子公司的經營，包含擔負起必要的增資義務，尤其對新光人壽2026年接軌國際會計準則IFRS17財務能力的準備，現在的股東要競逐新光金控制權時，要做好金控對子公司相關義務責任的準備。

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黃天牧說，金管會對股東會經營權之爭是中立的，不希望影響到金融市場的穩定跟秩序，尤其是保戶、存款人及投資人的保護，也要注意「金金分離」的分際，金管會也關心股東會選舉後整體態勢，但仍會維持中立。

此外，黃天牧提醒， 金控股東會選出的董事會，有金控法上的責任，《金控法》第36條要求金控對轉投資子公司健全經營的責任，《金控法》第53條要求金控對持有股份相關子公司有增資的義務，《金控法》第56條也要求金控對銀行、保險及證券等子公司發生業務或財務狀況顯著惡化時，不能支付其債務或有損及存款人利益之虞時，金控應協助其回復正常營運。

黃天牧也強調，新光金這屆股東會選出的董事會，重要責任是要健全金控跟子公司的經營，包括擔負起必要的增資義務，尤其對新光人壽在2026年接軌國際會計準則軌IFRS17財務能力的準備，包括財務能力等準備，這都是股東取得新光金控制權時，就要做好金控對子公司相關義務責任的準備。

至於如果新光人壽在增資時，另一派董事不願增資或杯葛，金管會是否會介入？黃天牧認為這是假設議題，希望股東以新光金保戶、存款人、投資人利益為念，相信關心新光金發展的股東，會知道符合新光金最大利益，包含永續發展、保戶、存款人、投資大眾。

對於傳出台新金去年6月到10月間五度去函新光金，並開出以0.584股台新金換1股新光金的方式合併，並承諾增資200億元，黃天牧說，他第一次聽到此事，還要再了解，若在重訊上有違反法規，證期局一定會處理，現在不方便表示意見，將密切觀察留意。

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