30歲女2度確診新冠！喉痛1個月張嘴曝「白色爛肉」 醫驚：是癌症
中部一名年約30歲的女子去年兩度確診新冠肺炎後，反覆感到喉嚨痛不適，一度以急性扁桃腺炎進行治療，未料好轉後不久喉嚨又痛了1個月，誤以為是「新冠後遺症」，直到找上耳鼻喉科醫師陳亮宇，一張嘴就曝出喉嚨左側扁桃腺上有一坨「白色爛肉」，切除化驗確診為惡性淋巴癌。
記者徐銘穗/綜合報導
耳鼻喉科醫師陳亮宇日前在臉書分享案例，表示患者一開始是雙側脹痛發炎，長時間喉嚨痛一直被其他醫師診斷為扁桃腺化膿，服用抗生素與消炎止痛藥雖有部分效果，但喉嚨左側的腫脹異物感，讓她相當困擾，過程中仍不斷吃藥想壓制這感覺。
陳亮宇指出，檢查時發現女子喉嚨「化膿處」其實是一坨「爛肉」，緊急聯絡醫院開刀，原以為是良性息肉，未料送驗竟是「瀰漫型大B細胞淋巴癌」(diffuse large B cell lymphoma)。
他解釋，「白白的不是膿，是癌症壞死的地方」，此癌症為不正常細胞從扁桃腺所長出來的，但因長得太大，使得表面細胞未得到應有的血液供應，所以就會爛掉。陳亮宇強調，淋巴癌初期症狀和感冒很像，僅靠一般感冒藥對病情緩解的幫助並不大。呼籲民眾當自覺感冒症狀超過2周未改善，務必尋求醫師協助確認。