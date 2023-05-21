今日最健康／眼藥水越點越不舒服？醫：恐惡化「乾眼症」影響視力
58歲的羅女士日前因眼睛不舒服且常流眼淚及眼油，經朋友介紹購買眼藥水使用後，症狀不但沒有改善，反而越點越不舒服，才至眼科求診，經檢查發現，羅女士眼睛乾澀、瞼板腺功能異常，並不知道自己其實已經有「乾眼症」的問題，且購買的眼藥水中含有薄荷成分，在有症狀的情況下使用容易刺激眼部，經治療與衛教後，症狀才改善許多。
記者張志浩/綜合報導
「人工淚液一直點，可能越點越難受」，書田診所眼科主治醫師張夏怡說明，眼睛表面的淚膜分為油脂層、水層、黏液層，只要有一層分泌不平衡就可能影響角膜導致乾眼症。其中「缺油型患者」因瞼板腺功能不佳，油脂分泌異常，若一直補充人工淚液不僅會覺得效果不彰，反而更加不適。
張夏怡指出，門診中不少患者因流眼淚困擾而求診，當檢查後確定為乾眼症都感到驚訝，事實上，乾眼症不是只有眼睛乾燥的症狀，不少患者會以流眼淚來表現，主因是眼睛太乾、淚液不足刺激眼睛的反應，導致反射性流淚分泌，造成流眼淚的症狀。
張夏怡補充，乾眼症的症狀多元，先經由醫師檢查確認乾眼症發生原因，再依醫師指示使用適合的人工淚液或藥水，不建議民眾自行購買；同時適度熱敷眼部可緩解不適。張夏怡提醒，乾眼症發生與體質、生活環境、工作形態等有關，長期未治療嚴重時會造成角膜受損、潰瘍等。提醒民眾，如果出現眼睛酸澀、模糊、癢痛等症狀時應儘速就醫診斷，以免延誤治療時機。