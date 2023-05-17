感冒好了卻還一直咳嗽？醫指常見原因，４招有助改善！

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃軒醫師表示，感冒是最常見的呼吸道感染，通常會引起發燒、喉嚨痛、流鼻涕、咳嗽等症狀。感冒症狀雖然在一段後可以自然的消退，不過也有許多患者仍然會持續咳嗽現象，醫學上常見有４種原因，包括了殘留病原體、上呼吸道敏感、支氣管炎、免疫過度反應。
病原體殘留：發表在《臨床傳染病》期刊的研究指出，病毒在感染結束後可能仍然在呼吸道內存留。這些殘留的病原體可能持續刺激呼吸道黏膜，引發持續性咳嗽。其中原因包含了病毒使呼吸道黏膜受損、發炎反應、免疫系統反應等。
上呼吸道敏感：據《呼吸醫學》期刊發表的研究內容，感冒後上呼吸道可能仍存在發炎，使其變得更為敏感，會導致患者對各種刺激如灰塵、煙霧等反應過度，進而引發持續性咳嗽。
支氣管發炎：感冒治癒後，患者可能仍然存在支氣管炎的隱患。根據《胸腔醫學》期刊的研究，支氣管炎會引發咳嗽、痰量增加等症狀，並且治療過程可能持續較長時間。
免疫過度反應：據《過敏和哮喘學報》期刊，感冒過後部分患者的呼吸道可能出現免疫過度反應，這種現象使得呼吸道對各種刺激更加敏感，容易出現持續性咳嗽。此情況可能與遺傳、環境因素、感染、過敏等因素有關。
感冒好了但咳嗽依舊，醫教４招有助改善！
若民眾在感冒之後，仍然持續咳嗽，黃軒醫師也提出４種方法有助改善，包括保持空氣濕度、避免刺激物質、非處方止咳藥物、支氣管擴張劑治療等。
保持空氣濕度：據《室內空氣》期刊一項研究，保持室內空氣濕度適中，有助於緩解上呼吸道敏感性、減少咳嗽。使用加濕器可以保持室內濕度在40%-60%之間，有助緩解呼吸道黏膜刺激，進而減少咳嗽的發生。
避免刺激物質：據《過敏與臨床免疫學雜誌》期刊發表的研究，避免吸入刺激性物質可降低呼吸道對外界刺激的敏感性，減少咳嗽次數，包括香菸、煙霧、灰塵、香水、香氣較重的食物等，特別是孩童及年長者。
非處方止咳藥物：在《Cochrane系統大數據》期刊一篇綜述中，部分非處方止咳藥物對於緩解症狀性咳嗽具有一定的療效，如愈創甘油醚、枇杷膏等。也提醒遵守藥物說明、注意與其他藥物的交互作用或不良反應，並持續性、嚴重咳嗽時盡早就醫。
支氣管擴張劑治療：根據《過敏、哮喘和免疫學年鑑》期刊的一項研究，支氣管擴張劑可有效緩解因支氣管炎引起的持續咳嗽。也可搭配其他如糖皮質激素、抗生素等治療，達到更好的治療效果。在使用時應注意遵循醫生指示、注意心悸、頭痛、顫抖等副作用，並及時告知醫生。
咳嗽超過21天早檢查，以利排除較嚴重疾病可能！
黃軒醫師也提醒，若咳嗽超過21天應密切關注自己的身體狀況，及時就醫以便確診並治療潛在疾病，例如較嚴重的包括哮喘、肺部感染、肺癌、肺纖維化等，並根據自己的具體情況和醫師建議選擇適合的治療。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。