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世界高血壓日　台灣高血壓學會提倡「722法則」防堵沉默殺手找上門

世界高血壓日　台灣高血壓學會提倡「722法則」防堵沉默殺手找上門
世界高血壓日　台灣高血壓學會提倡「722法則」防堵沉默殺手找上門

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】隨著國人飲食改變及平均壽命增加，高血壓盛行率不減反增，短短4年（2016-2020）上升1.61%，高血壓已成為國人十大死因之一，背後主因也是民眾常不自覺高血壓問題，直到出現相關併發症時，「沉默殺手」早已步步逼近。台灣高血壓學會理事長、台大醫院心臟科林彥宏教授及秘書長葉志凡醫師，特別在今（17）日「世界高血壓日」，提倡居家血壓監測「722法則」，只要每週7天，早晚各監測2次血壓、2次取其平均，就能有效達到預防併發症的效果。

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根據國內外大型研究指出，民眾只要妥善控制血壓，就能有效大幅降低心血管事件發生率。因此，中華民國心臟學會及台灣高血壓學會在2022年共同制定「最新國人高血壓醫療準則」，強調國人居家血壓監測及最新治療標準，讓高血壓能早期發現、早期治療並降低併發症的產生。

今天是「世界高血壓日」，林彥宏教授特別強調測量血壓的標準流程，並提倡民眾只要每週7天，早晚各監測兩次血壓、2次取其平均，遵守「722法則」（如圖），就能對治療及預防高血壓併發症達到效果，因為這個血壓監測，不僅已被證實其有效性，更也是早期發現高血壓風險的最佳方法；林彥宏教授透露，日前一名50歲男子就醫時，出現呼吸困難、腳異常腫脹等症狀，經診斷發現男子已罹患心臟衰竭及慢性腎衰竭，血壓高達180/100毫米汞柱，該男子才坦言年輕時就已知道有高血壓的問題，但因無症狀未認真看待，此時才驚覺高血壓帶來的危險性。

林彥宏教授表示，目前高血壓的標準為130/80毫米汞柱以上，若遵守722法則，即可早期找到高血壓族群，並給予適當的生活習慣建議，若在生活習慣調整下，血壓還是無法控制得當，或是診斷確定後發現血壓超過140/90毫米汞柱，可以透過藥物治療合併生活習慣改變，達到最佳治療策略。

值得一提的是，根據最新大型研究表示，血壓標準建議控制在130/80毫米汞柱以下，特別是部分高危險族群，目標應為120/80毫米汞柱以下；林彥宏教授對此也呼籲，這些血壓控制目標是要降低併發症之產生，而監測方式，仍舊以居家血壓722法則來做監測，才是最為合適。 

▲台灣高血壓學會在「世界高血壓日」提倡「722法則」，呼籲民眾只要每週7天，早晚各監測2次血壓、2次取其平均，就能有效達到預防併發症的效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57856

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