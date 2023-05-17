世界高血壓日　台灣高血壓學會提倡「722法則」防堵沉默殺手找上門

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今天是「世界高血壓日」，林彥宏教授特別強調測量血壓的標準流程，並提倡民眾只要每週7天，早晚各監測兩次血壓、2次取其平均，遵守「722法則」（如圖），就能對治療及預防高血壓併發症達到效果，因為這個血壓監測，不僅已被證實其有效性，更也是早期發現高血壓風險的最佳方法；林彥宏教授透露，日前一名50歲男子就醫時，出現呼吸困難、腳異常腫脹等症狀，經診斷發現男子已罹患心臟衰竭及慢性腎衰竭，血壓高達180/100毫米汞柱，該男子才坦言年輕時就已知道有高血壓的問題，但因無症狀未認真看待，此時才驚覺高血壓帶來的危險性。
林彥宏教授表示，目前高血壓的標準為130/80毫米汞柱以上，若遵守722法則，即可早期找到高血壓族群，並給予適當的生活習慣建議，若在生活習慣調整下，血壓還是無法控制得當，或是診斷確定後發現血壓超過140/90毫米汞柱，可以透過藥物治療合併生活習慣改變，達到最佳治療策略。
值得一提的是，根據最新大型研究表示，血壓標準建議控制在130/80毫米汞柱以下，特別是部分高危險族群，目標應為120/80毫米汞柱以下；林彥宏教授對此也呼籲，這些血壓控制目標是要降低併發症之產生，而監測方式，仍舊以居家血壓722法則來做監測，才是最為合適。
▲台灣高血壓學會在「世界高血壓日」提倡「722法則」，呼籲民眾只要每週7天，早晚各監測2次血壓、2次取其平均，就能有效達到預防併發症的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57856
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