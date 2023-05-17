好市多「冷凍草莓」也檢出A肝病毒　食藥署令月底前提報告

我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署南區管理中心主任魏任廷說明，截至5月16日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計4萬9168.32公斤，包含科克蘭冷凍綜合莓2萬4089.54公斤、科克蘭冷凍草莓1402.64公斤、科克蘭冷凍藍莓2萬3676.14公斤。
魏任廷說明，食藥署自5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果輸入商，截至5月16日止，已抽驗74件，完成檢驗44件，其中1件陽性，43件陰性，其餘30件檢驗中。
魏任廷表示，檢出A型肝炎病毒陽性的產品為科克蘭冷凍草莓，產地是墨西哥，規格為每包2.72 kg，產品標示有效日期至2024年8月5日，該產品已於4月30日暫停販售，衛生局已於5月5日要求回收已售出仍於效期內全部Kirkland Signature科克蘭冷凍莓果類產品，後續將由衛生局依法處辦。
魏任廷強調，審視好市多5月10日提供的初步調查報告，內容未就產品檢出A肝病毒原因提出完整說明，不足以確保產品安全，已函請要求好市多於5月31日前提出完整調查報告，於完成調查及改善前，將持續暫停受理好市多相關產品輸入報驗。
食藥署副署長林金富說，抽驗時產品早已在4月30日下架，針對好市多報告，「我們並不滿意」，並不能釐清A肝病毒感染原因，由於先前行文是冷凍莓果與冷凍藍莓，因此也會再次行文好市多針對冷凍草莓提出檢查報告，至於報告提交截止日為何是5月31日，而非報告送抵的10日起計算兩週，林也回應，因為行政程序法是以送達次日起計算，經討論後將截止時間訂在5月31日截止。