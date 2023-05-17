賴清德稱房價降 楊寶楨批：連年輕人的痛在哪都搞不清楚
民進黨主席暨總統參選人賴清德昨日晚間出席「政治進入大學？！青年與主席有約」座談會，被學生問到國內高房價的問題，賴清德先是反問「有沒有注意到房價在降？」另指出可以預期台北的房價所得比，「應該不至於繼續攀升。」對此，民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨今（17）日批評，執政黨不該用部分地區、短期波動的數據來試圖掩蓋長期趨勢，更不能以此卸責。
記者呂炯昌／台北報導
楊寶楨表示，「對於賴清德這番言論真的是聽不下去，到底是活在哪個平行時空？」執政黨不該用部分地區、短期波動的數據來試圖掩蓋長期趨勢，更不能以此卸責。
楊寶楨強調，賴清德口口聲聲說要「搶回」流失的年輕選票，結果連年輕人的痛在哪都搞不清楚，還想要年輕人信賴他？民進黨政府執政以來，全台房價飆漲超過25%，租金漲幅平均超過2成，房價所得比高居全球第16名，不吃不喝20年才買得起房。
楊寶楨表示，如今中央自蓋社宅完工仍是0戶，還敢高喊20萬戶年底達陣；無力解決租屋黑市，囤房稅也未真正落實。台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，推動興建2萬戶社宅，民眾黨也主張囤房重稅、自住優惠、出租減稅，相當重視「居住正義」。
楊寶楨表示，執政黨從「房市三箭」到「新住宅三箭」，呼籲民進黨別只是口頭說最照顧年輕人，實際上卻放任青年買不起、租不好、住不到又補不到，讓年輕人換來的只有失望；請傾聽年輕人的聲音，別活在自己的世界裡。