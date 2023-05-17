硬要蹭！網紅尾隨「緊抓IU手不放」 畫面曝光遭批：丟台灣的臉
台灣網紅莫莉（molly）從《大學生了沒》出道，近日受邀到韓國參加時尚活動，遇到韓國人氣女星IU（李知恩）時，一路尾隨在她身後，找到機會像個小粉絲伸出手抓住她打招呼，IU措手不及用眼神向一旁的保鑣求救，畫面曝光後，莫莉該舉動受到網友抨擊。
記者薛羽彤/綜合報導
有網友在網路論壇「Dcard」發文，詢問「Molly在GucciCruise24抓IU手的行爲合適嗎」，並附上第一版已被官方刪除的影片，只見IU現身後，眾多攝影機圍繞著她，IU正要前行時，突然莫莉伸出手向她打招呼，還緊握不放，讓IU進退兩難，並眼神示意身旁保鑣，即便她全程面帶笑容向莫莉點頭，仍讓網友看出她的尷尬與不舒服，最後由保鑣護著她前行，莫莉才放開手。
莫莉此舉被網友拿出討論，原PO認為「希望molly能學會用禮貌的方式跟他人打招呼，兩個完全不熟的人用拉手來打招呼似乎有些不合適啊」。網友看到後氣炸批評她，「IU很明顯已經把他手推開了還繼續抓，看到前面甚至在尾隨就覺得超恐怖」、「其實也蠻感謝Vogue意外捕捉，讓大家看清莫莉這些不尊重的行徑 」、「希望以後不要再有品牌邀約她了，以蒐集明星來拍照po ig的心態，看了真的頭很痛」、「身為KOL應該拿出專業工作，不該藉著品牌活動逞一己之私、追星」、「愛蹭！原來是用這種沒水準方式當流量密碼啊」。
而時尚雜誌Vogue上傳第一段莫莉緊抓IU的影片，遭到網友抨擊後，急忙下架換成別段影片，讓網友狂酸「為甚麼重發影片，心虛嗎」、「你們也知道這樣不妥喔」、「莫莉直接硬拉住IU的手腕真的很噁」、「找這樣的代表去有夠丟台灣的臉」。