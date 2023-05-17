巷仔內／賴清德的「務實」台獨　是放棄理想還是早就知道不可能？

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若明知中華民國或是ROC，在國際上會與中華人民共和國、PRC混淆，為什麼不改名？既然不改國名，民進黨的兩岸政策，跟國民黨的兩岸政策，有什麼不同？難怪昨天網友聽完賴清德的發言，會認為跟國民黨的立場差不了太多。畢竟中華民國（或台灣）是主權獨立國家，海峽兩岸互不隸屬，台灣不是中華人民共和國的一部分，這些都是基本的常識，本來就不需要爭辯。
但賴清德當然不這麼認為。再被學生問到，兩岸政策與其他政黨有什麼不同？賴清德說，在對等尊嚴的前提下，兩岸多交流、多溝通是好事，但國民黨的前提是九二共識，放在一中框架下，無法維護主權，這跟民進黨主張不同。賴也說，兩岸要交流、維護和平，「台灣可以做的、應該做的其實都做了」，目前兩岸情勢變化的責任不在台灣，是在中國，無法交流合作，其實是因為中國本身的選擇。
兩岸要溝通，必須對等。但怎樣叫對等？若兩岸、兩政府、兩區（自由地區與大陸地區）不是對等，必須國與國才是對等，這樣的兩國論論述，是否可以爭取更多國際支持、甚至美國支持，或者終究還是只能在台灣內部自己講？賴清德也說，務實是要維護台灣民主憲政體制，但兩國論是否可以不再受《憲法》拘束？務實台獨與《憲法》，兩者沒有衝突嗎？
何況，賴清德說「該做的都做了」，是承認總統蔡英文已經窮極一切辦法，還是難以在兩岸上有任何突破？或是未來賴清德當上總統，也不會有其他更精闢的兩岸見解？是否應先列舉，民進黨在兩岸上，執政7年做了什麼？中國不願意跟台灣對談，是因為不承認台灣是國家，但如果有一天，中國願意承認台灣的主權，如果真的有那麼一天，民進黨恐怕也不知道還可以跟北京當局談什麼，或是甚至，到時候也根本不一定需要民進黨來代表台灣跟北京對談了。
政治需要不斷的妥協，賴清德的台獨，變成「務實」的台獨，逐漸向中間靠攏，這也不是壞事，但總要告訴人民，為什麼需要「務實」？終極的台獨，更改國號「台灣」制定新憲法獨立建國，是否已經做不到？為什麼做不到？又為什麼這麼快就放棄理想？否則立場的轉換，若都只加上「務實」，未來賴清德的政策論述，再出現「務實的核能」、「務實的勞保改革」、「務實的反黑金」、「務實的打炒房」、「務實的防酒駕」等等務實作法，也不是不可能。