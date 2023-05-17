夏季甜品來了！7-11「芒果蛋糕杯」加濃慕斯 全家千層新口味
超商夏季新品除了冰淇淋外，還有甜點類的商品也是一大看點，7-11推出了兩款全新甜點，包括濃郁多層次的「芒果戚風蛋糕杯」，還有熱銷法式檸檬塔換新配方後回歸，以及日本Youtuber搶拍吃播的法式可麗餅冰；全家新甜品包括「檸檬餅乾三明治」、「提拉米蘇千層蛋糕」與「提拉米蘇泡芙」，還有限時任選第二件6折活動。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11夏季首波推出兩款全新甜點，有蛋糕杯全新結構登場的「芒果戚風蛋糕杯」，使用夏日盛產芒果調製芒果慕斯，搭配輕盈柔軟質地的戚風蛋糕，加入椰奶慕斯，整體風味清爽有層次；法式檸檬塔改新配方後回歸，嚴選台灣屏東檸檬，用天然動物奶油製作檸檬餡，搭配檸檬泡泡雙餡，酸甜口感超上癮。
還有森永法式可麗餅冰，將可麗餅加上法式香草冰淇淋，特殊可麗餅規格，日本眾多youtuber爭相搶拍吃播，現在台灣7-11也能品嚐（售價69元）。還有國際冰品節活動登場，指定冰品任2支可抽優惠折扣，有5、7、9折及0元券。
全家minimore甜點自有品牌，5/17起推出三款新品，包含夏季酸甜新口味「檸檬餅乾三明治」，酥鬆脆口感餅乾體帶出奶油香氣，搭配清新酸甜檸檬；大人系「提拉米蘇千層蛋糕」與「提拉米蘇泡芙」，經典的提拉米蘇風味搭配可可粉讓層次提升，內餡濃郁香氣十足。
且今起至5/30限定，購買minimore甜點，可享任選第二件六折優惠，以及購買中杯以上西西里氣泡美式，加購指定甜點、隨手包享半價優惠，本次三款新品甜點通通含在內。