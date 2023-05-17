訪美赴華府智庫演說　游錫堃：中共目標是成為世界帝國

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游錫堃說，自己一位民主老兵，出生於蔣介石派軍屠殺台灣人民「二二八事件」的翌年，從蔣氏政權戒嚴統治38年中走過來，也在戒嚴白色恐怖下冒險踏上政治之路，因此從政40多年來，他深切體會台灣今日不凡的民主成就，雖然是2300萬人民努力的結果，但是美國的協助確實是功不可沒。在民進黨創黨之際，幸而當時美國對此高度關注，不但未淪為另一起政治迫害事件，更輾轉促成戰後台灣第一個民主反對黨誕生及其後的解嚴。沒有美國當年的仗義相助，就沒有今日的民主台灣。
游錫堃指出，除了民主化過程有美國的相助外，半世紀以來的美國對台關係，有時拉遠、有時親近，但從未真正離開過台灣。數十年來，協助維護台海和平及促進台美之間經濟、科技、文化等各方面密切交流。近年來更結合許多民主友邦，打造和平穩定的印太區域，加強與日韓的安保合作，堅決反對武力改變台海和平現狀等。民主台灣面對中國霸凌，很慶幸世界上仍然有美國這樣光明與溫暖的友情。藉此他以台灣立法院長的身分，代表台灣國會及人民，向美國表達誠摯的感謝。
游錫堃說明，然而當大家歡欣於台灣民主被譽為國際典範之際，心中仍有許多遺憾之事，因為近10年來，全球的民主版圖呈現萎縮，從香港反送中、阿富汗、緬甸軍政府到俄羅斯入侵烏克蘭，局勢令人氣餒。美國「自由之家」《2022年全球自由報告》甚至直指60個國家呈現民主衰落狀況。
游錫堃指出，他要特別提醒世人「台灣不是中共終極目的地」。中共的目標是東升西降、是歐美、是全球、是要成為「世界帝國」，台灣只是它前進時的踏腳石而已。中國國家主席習近平上台後，拋棄了鄧小平的「韜光養晦」及胡錦濤的「和平崛起」，宣示「中國夢」、提出「太平洋夠大，可以容納中美2個大國」，其後積極推動「一帶一路」、違背對前總統歐巴馬「不會將南海島礁軍事化」的承諾、遂行「戰狼外交」、沒收香港一國兩制等，今年3月23日的普習會，更與普丁達成「共同推動百年變局」的共識，其改變既有國際秩序的意圖已經毫不掩飾。
游錫堃說，印度同樣是人口超過14億的大國，卻從未被視為世界和平的威脅者，究其根本，就在於中共政權的本質。中共除原有的共產主義極權本質外，更承襲了孔子的「天無二日，土無二王」及中國「普天之下莫非王土，率土之濱莫非王臣」的傳統政治思想，在中國眼中，全世界都是它的「天下」。所以可以肯定地說，保護台灣便是保護歐美。確保台灣安全，便是確保全球公共利益。如果現在不正視中國的威脅，那麼恐怕是全球人類的黑暗未來。
游錫堃也說，在這重要的時刻，他要懇請所有美國的朋友們，持續並堅定的「行公義、好憫憐」，守護全球人類的文明及普世價值，人類文明存續「捨美其誰」，而公義伸張「非美不可」橫跨2世紀以來，最強大、最自由、最繁榮的國家，是美國；永不止息追求民主，為公平正義奮鬥的，也是美國，他非常感謝總統拜登所言「如果台灣遭到前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣。」
游錫堃指出，借此機會也要懇請更積極支持台灣，積極依據美國2020年制訂的《台灣友邦國際保護及加強倡議法》，支持台灣加入聯合國、世界衛生組織、國際民航組織與國際貨幣組織等；及早日通過「台美租稅協定法案」，解決台美企業雙重課稅的問題。也期待能盡早簽訂台美BTA，使台美間能夠有更多經濟合作，以增強台灣的力量，使台灣在抵抗威權、維持國際和平穩定，能有更大貢獻，正如前總統甘迺迪所言，「團結，幾乎沒有辦不到的事；分裂，則沒有辦得到的事。」