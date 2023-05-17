特斯拉難倖免！馬斯克警告「未來1年經濟艱困」　首度買廣告挽救

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馬斯克指出，Cybertruck一旦進入全面生產，預估每年可產製25萬到50萬輛，將依照消費者需求和負擔能力達到一定產量。他還稱，Cybertruck將成為他的日常用車。
值得注意的是，過去特斯拉從未對旗下新出車款打過廣告，馬斯克更曾表示自己痛恨傳統廣告，寧願把錢拿來研發產品。但如今在經濟環境差、電動車競爭對手越來越強的狀況下，馬斯克在股東會上強調，雖然特斯拉是電動汽車市場的龍頭，但如今他們也必須嘗試為新車款打廣告了，指出「（買廣告）實有優點。我們會買一點廣告，看看效果如何。」。有外媒報導指出，這顯示特斯拉正面臨艱難的處境。
馬斯克預期，至少接下來12個月，會是大環境等級的經濟困難，許多公司可能會破產，並稱「特斯拉並不能免受全球經濟環境的影響」。但同時馬斯克也表示，復甦後「特斯拉屆時將站穩有利位置」。
特斯拉近來近臨企業缺乏明確接班人、市場需求疲軟，以及部分新車款推出時程延宕等問題，另外馬斯克在去年10月花440億美元收購推特（Twitter）並擔任執行長，也引起投資人憂心特斯拉的前景。
不過馬斯克在股東會上坦承，那是「短暫的分心」，並稱他是為了能讓推特續命，不得不對其進行了「重大的開胸手術」，而推特現在狀況穩定，很高興雅克里諾（Linda Yaccarino）出任執行長。日前他宣布美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）前廣告業務負責人雅克里諾（Linda Yaccarino）出任推特執行長，他轉任首席技術長，也預示將重新專注在特斯拉。