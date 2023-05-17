巷仔內／美國銀行倒閉風暴　推特是「最後一根稻草」？

特斯拉難倖免！馬斯克警告「未來1年經濟艱困」　首度買廣告挽救

▲特斯拉執行長馬斯克表示，未來1年的經濟形勢將非常艱難，就連特斯拉都難以倖免。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉執行長馬斯克表示，未來1年的經濟形勢將非常艱難，就連特斯拉都難以倖免。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）16日出席股東會時表示，未來1年的經濟形勢將非常艱難，就連特斯拉都難以倖免，但他同時指出，在經濟復甦後，「特斯拉屆時將站穩有利位置」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
特斯拉16日在德州奧斯汀舉行年度股東大會，馬斯克在會上發表演說，談及產品銷售時，他表示預期「Model Y今年將成為地表銷量最好的汽車」，並且再次保證特斯拉今年就會交出延宕已久的Cybertruck電動皮卡。

馬斯克指出，Cybertruck一旦進入全面生產，預估每年可產製25萬到50萬輛，將依照消費者需求和負擔能力達到一定產量。他還稱，Cybertruck將成為他的日常用車。

值得注意的是，過去特斯拉從未對旗下新出車款打過廣告，馬斯克更曾表示自己痛恨傳統廣告，寧願把錢拿來研發產品。但如今在經濟環境差、電動車競爭對手越來越強的狀況下，馬斯克在股東會上強調，雖然特斯拉是電動汽車市場的龍頭，但如今他們也必須嘗試為新車款打廣告了，指出「（買廣告）實有優點。我們會買一點廣告，看看效果如何。」。有外媒報導指出，這顯示特斯拉正面臨艱難的處境。

▲特斯拉將在墨西哥建超級工廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲礙於經濟環境艱難，特斯拉（Tesla）將首度投放廣告。（圖／美聯社／達志影像）
馬斯克預期，至少接下來12個月，會是大環境等級的經濟困難，許多公司可能會破產，並稱「特斯拉並不能免受全球經濟環境的影響」。但同時馬斯克也表示，復甦後「特斯拉屆時將站穩有利位置」。

特斯拉近來近臨企業缺乏明確接班人、市場需求疲軟，以及部分新車款推出時程延宕等問題，另外馬斯克在去年10月花440億美元收購推特（Twitter）並擔任執行長，也引起投資人憂心特斯拉的前景。

不過馬斯克在股東會上坦承，那是「短暫的分心」，並稱他是為了能讓推特續命，不得不對其進行了「重大的開胸手術」，而推特現在狀況穩定，很高興雅克里諾（Linda Yaccarino）出任執行長。日前他宣布美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）前廣告業務負責人雅克里諾（Linda Yaccarino）出任推特執行長，他轉任首席技術長，也預示將重新專注在特斯拉。

馬斯克公開推特新任CEO！知名廣告菁英上位

馬斯克再出招　推特即將推出「加密私訊」與語音通話新功能

馬斯克透露推特已覓得新執行長！特斯拉股價勁揚

員工僅剩1000人？傳馬斯克接管推特後　為省開銷大砍90%人力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀