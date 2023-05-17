HER2乳癌惡性高怎麼治？預防復發「強化輔助治療」新利器

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HER2陽性乳癌是什麼？治療策略會不一樣嗎？
台北長庚紀念醫院一般外科及乳房外科周旭桓醫師說明，HER2基因的表現是影響乳癌預後重要的因素，受到HER2基因過多的影響，腫瘤的繁殖能力將增長，且容易復發、轉移；對治療藥物也容易有抗藥性，即便完成標準治療，預後仍不盡理想。
近年在藥物不斷發展下，其實HER2陽性乳癌的存活已大幅提升。首先如果能早期發現，透過術前輔助治療，先讓腫瘤縮小，或是將轉移的癌細胞消除，再進行手術，有機會達到病理完全緩解。爲了減少可能的癌細胞復發，建議術後接受輔助治療，來降低復發轉移風險。
HER2陽性乳癌預後差？強化輔助治療進一步降低復發、腦轉移風險
周醫師分享自己曾收治一案例，是約30歲的HER2陽性乳癌患者。發現時腫瘤已大於2公分，也有淋巴轉移。雖然對於治療反應佳，病理完全緩解，但術後輔助治療結束幾個月後，發現頭部時常疼痛、走路不穩等問題，經檢查後發現是癌細胞轉移至腦部。由此可見，即使是接受標準治療且成效良好的族群，仍有可能因為HER2基因的難纏特性而復發轉移。
值得注意的是，HER2陽性乳癌一旦轉移到腦部，會因為血腦屏障使得現有的藥物難以發揮理想效果，包含雙標靶、抗體藥物複合體等，皆無法有效降低腦轉移風險。因此，除了接受術前輔助治療及術後輔助治療外，若能接續強化輔助治療將有助於進一步降低復發風險。強化輔助治療是透過新一代小分子標靶藥物來治療腦轉移風險，若爲早期HER2陽性乳癌，亦可透過強化輔助治療降低腦轉移風險及日後復發率。
周旭桓醫師表示，強化輔助治療可用於所有完成輔助治療的HER2陽性早期乳癌患者，依據國內外治療指引所述，高復發風險者，如腫瘤大於2公分、有淋巴轉移或未達病理完全緩解，更需考量接受強化輔助治療。另外則是較年輕的患者，HER2陽性乳癌因為長期有較高的機會復發，在漫長的抗癌歲月，多一層保護可以降低未來風險。
早篩早治＋良好醫病決策！HER2陽性乳癌不氣餒！
最好的乳癌防治計畫就是養成定期篩檢，配合健康生活型態！目前第零期或第一期的乳癌，預後非常好，務必配合國健署提供的乳房X光攝影檢查，從45歲到69歲，每兩年可以做一次；若有乳癌家族史，則是從40歲開始每兩年做一次。可惜的是，真正符合年齡定期做乳癌篩檢者僅4成多，連一半都不到。為增加早期發現乳癌機會，呼籲民眾定期篩檢，是保障健康的不二法則。現在針對HER2陽性乳癌也有很好的治療對策，重要的是和醫師討論並積極配合，達到最佳的預後。
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