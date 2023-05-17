婦人海噴3百多萬投資股票和泰達幣 贖回還要補稅66萬
高雄市一名蘇姓婦人日前加入一股票交易平台，依照對方指示前後匯款新臺幣302萬元，待要將獲利贖回時，證券商卻說還要補上66萬元所得稅，蘇女才驚覺受騙，隨即向轄區湖內分局一甲派出所報案，警方計誘逮捕詐騙集團車手陳嫌，惟陳嫌稱自己僅是負責收款的投資公司員工，企圖閃匿刑責，全案於調查完畢依詐欺罪嫌送辦，並持續向上溯源，務必掃蕩該詐騙集團。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局湖內分局一甲派出所前獲轄區蘇姓女子日前滑手機的時候看見社會名人投資股票一頁式廣告，宣稱名人帶頭操盤，以「庫藏股」為投資標的，可以低進高出獲得豐厚利潤，蘇女隨即與助理聯繫後，並依照對方提供之網址下載股票交易平台，再以手機通訊軟體加入證券商及虛擬貨幣商的客服帳號，前後匯款新臺幣302萬元，待要將獲利贖回時，證券商卻說還要補上66萬元所得稅，蘇女此際始驚覺受騙。
蘇女立即至湖內分局一甲派出所報案，警方計誘詐騙集團派人來收取贓款之際，將陳姓車手逮捕，惟陳嫌稱自己僅是負責收款的「泰達幣」投資公司員工，企圖閃匿刑責，全案於調查完畢依詐欺罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，並持續向上溯源，務必掃蕩該詐騙集團。
※【NOWnews 今日新聞
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