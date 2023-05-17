否認烏成功攔截匕首飛彈　俄：擊中其愛國者系統

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法新社報導，烏克蘭今天稍早表示，已擊落其中6枚飛彈；這些飛彈是俄羅斯加強遠程打擊能力的關鍵武器。
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）說：「烏克蘭空軍取得另一個令人難以置信的成功！」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊會議告訴歐洲理事會（Council of Europe），連夜朝烏克蘭領土發射的俄羅斯飛彈已「百分之百」遭到攔截。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾宣稱匕首飛彈「舉世無敵」，是一種幾乎無法攔截的超級武器。
烏克蘭表示，烏軍5月初透過上個月交付給基輔的強大美國愛國者防空系統，首次擊落一枚俄羅斯飛彈。
路透社報導，兩名美國官員今天表示，在俄羅斯連番空襲下，烏克蘭正在使用的美製愛國者飛彈防禦系統可能受損，但未被俄軍飛彈摧毀。
一名不願透露姓名的美國官員援引初步消息說，華府和基輔已開始討論修復這套系統的最佳辦法，目前看似並不需要把系統移出烏克蘭。
俄羅斯國防部今天宣稱俄軍在連夜攻擊中發射「匕首」極音速飛彈，擊中烏軍使用的美製愛國者飛彈防禦系統。
烏克蘭目前部署兩套美製愛國者防空系統，一套由德國提供，一套是美國交付，現在還不清楚是哪一套愛國者系統受損。五角大廈尚未立即置評。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120517