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否認烏成功攔截匕首飛彈　俄：擊中其愛國者系統

▲俄羅斯今天凌晨密集空襲烏克蘭首都基輔，烏克蘭稱其防空系統擊落所有18枚飛彈，包括6枚「匕首」極音速飛彈。圖為俄軍米格-31K戰鬥機攜帶匕首極音速飛彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯今天凌晨密集空襲烏克蘭首都基輔，烏克蘭稱其防空系統擊落所有18枚飛彈，包括6枚「匕首」極音速飛彈。圖為俄軍米格-31K戰鬥機攜帶匕首極音速飛彈。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯今天凌晨密集空襲烏克蘭首都基輔，烏克蘭稱其防空系統擊落所有18枚飛彈，包括6枚「匕首」極音速飛彈，莫斯科否認這番說法，還說飛彈擊中了烏軍的愛國者系統。

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俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）告訴俄羅斯新聞社（Ria Novosti）：「俄羅斯發射的『匕首」（Kinzhal）飛彈數量，沒有（烏克蘭）所說被他們射下來的那麼多。」

法新社報導，烏克蘭今天稍早表示，已擊落其中6枚飛彈；這些飛彈是俄羅斯加強遠程打擊能力的關鍵武器。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）說：「烏克蘭空軍取得另一個令人難以置信的成功！」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊會議告訴歐洲理事會（Council of Europe），連夜朝烏克蘭領土發射的俄羅斯飛彈已「百分之百」遭到攔截。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾宣稱匕首飛彈「舉世無敵」，是一種幾乎無法攔截的超級武器。

烏克蘭表示，烏軍5月初透過上個月交付給基輔的強大美國愛國者防空系統，首次擊落一枚俄羅斯飛彈。

路透社報導，兩名美國官員今天表示，在俄羅斯連番空襲下，烏克蘭正在使用的美製愛國者飛彈防禦系統可能受損，但未被俄軍飛彈摧毀。

一名不願透露姓名的美國官員援引初步消息說，華府和基輔已開始討論修復這套系統的最佳辦法，目前看似並不需要把系統移出烏克蘭。

俄羅斯國防部今天宣稱俄軍在連夜攻擊中發射「匕首」極音速飛彈，擊中烏軍使用的美製愛國者飛彈防禦系統。

烏克蘭目前部署兩套美製愛國者防空系統，一套由德國提供，一套是美國交付，現在還不清楚是哪一套愛國者系統受損。五角大廈尚未立即置評。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120517

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