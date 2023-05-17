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櫻井翔避談傑尼斯性醜聞　新聞播一半「消失主播台」挨轟失格！

▲傑尼斯旗下藝人櫻井翔（右），談到已故社長性醜聞直接消失主播台。（圖 / 推特）
▲傑尼斯旗下藝人櫻井翔（右），談到已故社長性醜聞直接消失主播台。（圖 / 推特）

記者薛羽彤/綜合報導

日本傑尼斯事務所以經營男子偶像及舞台藝術表演為主，近日被爆出已故創辦人強尼喜多川長年性侵多名練習生，事後現任社長藤島茉莉景子，親自拍片鞠躬道歉，而旗下團體「嵐」成員櫻井翔擔任主播談及此事時，櫻井翔卻突然從主播台上消失，被砲轟主播失格。

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▲櫻井翔談到傑尼斯醜聞直接避嫌。（圖 / 嵐IG）
▲櫻井翔談到傑尼斯醜聞直接避嫌。（圖 / 嵐IG）
櫻井翔是偶像團體「嵐」成員，同時也是電視台主播。傑尼斯社長藤島茉莉14日發出影片，對於已故社長性醜聞鞠躬道歉，15日電視台「news　zero」周一主播正好輪到櫻井翔，外界關注他的一舉一動，不料，報導到強尼喜多川的性醜聞時，改由主播有働由美子播報，櫻井翔從畫面中消失，讓許多觀眾對他感到失望，怒斥「他根本不配當主播。」

▲傑尼斯現任社長藤島茱莉景子為創辦人喜多川強尼的性侵醜聞道歉。（圖／翻攝推特）
▲傑尼斯現任社長藤島茱莉景子，為創辦人喜多川強尼的性侵醜聞道歉。（圖／翻攝推特）
有働由美子表示：「關於這件事，在節目討論後，我們決定由我來談論。關於性侵害，最優先考量到關懷受害者。再者，傑尼斯事務所透過娛樂事業讓眾多粉絲做了很多美夢，希望能讓粉絲們繼續毫不猶豫地作夢，所以盼望不僅止於這次的說明，在維護隱私的前提下，盡到讓訊息公開透明化的社會責任。我們《zero》會以絕不允許性被害的態度，確實跟進報導。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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