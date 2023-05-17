櫻井翔避談傑尼斯性醜聞 新聞播一半「消失主播台」挨轟失格！
日本傑尼斯事務所以經營男子偶像及舞台藝術表演為主，近日被爆出已故創辦人強尼喜多川長年性侵多名練習生，事後現任社長藤島茉莉景子，親自拍片鞠躬道歉，而旗下團體「嵐」成員櫻井翔擔任主播談及此事時，櫻井翔卻突然從主播台上消失，被砲轟主播失格。
記者薛羽彤/綜合報導
櫻井翔是偶像團體「嵐」成員，同時也是電視台主播。傑尼斯社長藤島茉莉14日發出影片，對於已故社長性醜聞鞠躬道歉，15日電視台「news zero」周一主播正好輪到櫻井翔，外界關注他的一舉一動，不料，報導到強尼喜多川的性醜聞時，改由主播有働由美子播報，櫻井翔從畫面中消失，讓許多觀眾對他感到失望，怒斥「他根本不配當主播。」
有働由美子表示：「關於這件事，在節目討論後，我們決定由我來談論。關於性侵害，最優先考量到關懷受害者。再者，傑尼斯事務所透過娛樂事業讓眾多粉絲做了很多美夢，希望能讓粉絲們繼續毫不猶豫地作夢，所以盼望不僅止於這次的說明，在維護隱私的前提下，盡到讓訊息公開透明化的社會責任。我們《zero》會以絕不允許性被害的態度，確實跟進報導。」
※【NOWnews 今日新聞
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