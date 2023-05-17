國民黨高市立委第六選區初選民調　陳美雅出線

國民黨2024立委選舉，高雄第六選區有現任議員陳美雅、黃紹庭，以及前議員陳若翠爭取出線，並在5月12至16日進行電話民調，國民黨高雄市黨部在今（17）天公布初選結果，陳美雅確定代表國民黨爭取2024高雄第六選區的立委選舉，市黨部表示此次民調秉持著公平、公正、公開的方式進行，所有程序皆依黨內初選規定辦理，將依民調結果提報中央提名人選。
記者鄭婷襄／高雄報導
國民黨高雄市黨部表示，高雄市立委第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）3位登記參選同志陳美雅、黃紹庭、陳若翠所選擇的兩家民調機構分別為TVBS及聯合報，民調由市黨部選舉監察小組代表將三日民調統計結果密封信封拆封後，交由市黨部副主委、黃國雄（山）黨部主委張平海公佈民調結果，此次初選由陳美雅同志出線。
高雄市黨部指出，特別感謝黃紹庭及陳若翠兩位參選同志，在本次初選過程當中彼此公平競爭、展現君子風度，陳美雅長期在地方耕耘、服務有口皆碑，而民進黨執政無能、黨意立委監督失職，已經讓基層的百姓苦不堪言、民怨四起，需要一個能為人民好好把關的立法委員，未來國民黨將會團結一心、共同打拚，明年一定能翻轉第六選區，下架只有民進黨黨意，心中沒有人民的失職立委。