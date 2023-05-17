超商消暑救星！全家「氣泡美式」新登場 酷繽沙脆片增1.8倍
夏天熱到爆！隨處可見的超商成為消暑救星，全家根據銷售數據指出，冰咖啡在夏季銷售佔比提升至7成，因此5/17起升級西西里咖啡，推出「西西里氣泡美式」，更加酷繽沙也升級，加入湯匙新吃法外，頂層更鋪上1.8倍巧克力餅乾脆片，是夏季消暑的超夯選擇；7-11則推國際冰品節活動登場，指定冰品任2支可抽優惠折扣，有5、7、9折及0元券。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據全家指出，夏季到來後冰飲需求明顯增加，像是冰咖啡銷售佔比提升至7成，因此特地將西西里咖啡升級，推出特大杯「西西里氣泡美式」，加入小分子氣泡水口感夠升級，原價80元，即起至6/30前嚐鮮價69元，還可半價加購minimore指定甜點，像是提拉米蘇泡芙只要23元入手。
全家「經典黑炫牛奶酷繽沙」與「經典黑炫拿鐵酷繽沙」也新升級，除了新增湯匙挖全新吃法、容量提升20%外，頂部更鋪上1.8倍的滿滿巧克力餅乾脆片，即日起至5/30前，原價65元嚐鮮價只要55元。
7-11夏季首波除了推出兩款新品甜點「芒果戚風蛋糕杯」、「法式檸檬塔」外，國際冰品節開跑，即日起至6/17為止，買指定冰品任兩件即可抽獎一次，有5、7、9折優惠，幸運爆棚的有機會直接0元帶走。
事實上，夏季高溫熱到爆時，隨處可見的超商成為避暑勝地，因此也卯足全力搶攻夏日商機！尤其全家霜淇淋更是夏季網路社群熱度第一的夯品，業者也近一步透露，霜淇淋夏季月銷量可破百萬支，聯名系列更是熱銷200萬支銷量，至於最夯的「再睡五分鐘」在今（2023）年4月份突破4百萬支，銷售成績相當亮眼。