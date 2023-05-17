世界上最危險工作！攻頂聖母峰幕後英雄「雪巴人」　收入曝光驚呆

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由於聖母峰等14頂峰攀登風潮持續延燒，各國探險團隊也都在拚如何以最快速度，無氧等方式攀登，雪巴人的工作也越來越危險。但雪巴人天性樂觀，喜歡跳舞開派對，他們不斷攀登，保護團隊安全，是最佳的登山嚮導。
根據統計，攀登聖母峰而意外罹難的人數已經超過300人，其中有3分之一為雪巴人，他們負責搬行李、氧氣瓶，幫忙紮營，用他們在高山的知識，幫助登山客完成目標。
但大自然總是深不可測，雪崩，高山天氣說變就變，這些雪巴人雖然知道身處危險，仍願意賭上性命工作，為了就是幫助改善家中生活。
挪威登山家Kristin Harila是世界上最會攀登8000公尺高山的女性探險家，她在2021年在不到十二小時內攀登聖母峰和洛子峰，創造世界紀錄，但沒有雪巴人，她也無法做到，更別說她今年想要挑戰攀登世界14頂峰最速的女性登山者，沒有雪巴人幫助，登山家很難創紀錄。
不過也有不少登山家是選擇挑戰更自然的方式登山，他們叫做阿爾卑斯式攀登，這也是選擇不依賴氧氣，使用更原始、自然的方式去挑戰登頂，台灣最出名的登山家「阿果」呂忠翰，就是用這樣的方式挑戰14頂峰。
橘子關懷基金會簡介：
敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。
2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。
橘子14頂峰挑戰支援計劃：
台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。
冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成7座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。
橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 – 極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！