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世界上最危險工作！攻頂聖母峰幕後英雄「雪巴人」　收入曝光驚呆

▲雪巴人瑞塔第26次成功登上聖母峰，刷新他自己的紀錄。（圖取自facebook.com/kamirita8848）
▲雪巴人瑞塔第26次成功登上聖母峰，刷新他自己的紀錄。（圖取自facebook.com/kamirita8848）

記者吳政紘/綜合報導

當你選擇要登上一座8000公尺高山，你會需要避寒衣物與裝備，因為要在零下30度的氣溫下攀登，你必須要做好萬全準備，但為了要登頂，或是完成自己的目標，你更需要一位好的登山嚮導，來自尼泊爾的雪巴人（Sherpa）就會是你的最佳選擇。

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▲喜馬拉雅山（聖母峰）。（圖／美聯社／達志影像）
▲喜馬拉雅山（聖母峰）。（圖／美聯社／達志影像）
由於世界開始進行冒險活動後，需要有更多人幫忙探索這個美麗的世界，長期生活在尼泊爾大部分山區、西藏自治區定日縣和喜馬拉雅山區的雪巴人，就是登山家不可或缺的夥伴，但他們的工作危險性高，卻只能拿到約一年8000到1萬美元的收入，可說是用生命在工作。

▲雪巴嚮導試圖拉著庫卡尼，不讓她滑落。（圖／截自推特影片）
▲雪巴嚮導試圖拉著庫卡尼，不讓她滑落。（圖／截自推特影片）
由於聖母峰等14頂峰攀登風潮持續延燒，各國探險團隊也都在拚如何以最快速度，無氧等方式攀登，雪巴人的工作也越來越危險。但雪巴人天性樂觀，喜歡跳舞開派對，他們不斷攀登，保護團隊安全，是最佳的登山嚮導。

根據統計，攀登聖母峰而意外罹難的人數已經超過300人，其中有3分之一為雪巴人，他們負責搬行李、氧氣瓶，幫忙紮營，用他們在高山的知識，幫助登山客完成目標。

但大自然總是深不可測，雪崩，高山天氣說變就變，這些雪巴人雖然知道身處危險，仍願意賭上性命工作，為了就是幫助改善家中生活。

挪威登山家Kristin Harila是世界上最會攀登8000公尺高山的女性探險家，她在2021年在不到十二小時內攀登聖母峰和洛子峰，創造世界紀錄，但沒有雪巴人，她也無法做到，更別說她今年想要挑戰攀登世界14頂峰最速的女性登山者，沒有雪巴人幫助，登山家很難創紀錄。

南韓登山團隊遭遇山難，罹難的雪巴人家屬相當哀傷。（圖／美聯社／達志影像）
南韓登山團隊遭遇山難，罹難的雪巴人家屬相當哀傷。（圖／美聯社／達志影像）
不過也有不少登山家是選擇挑戰更自然的方式登山，他們叫做阿爾卑斯式攀登，這也是選擇不依賴氧氣，使用更原始、自然的方式去挑戰登頂，台灣最出名的登山家「阿果」呂忠翰，就是用這樣的方式挑戰14頂峰。

橘子關懷基金會簡介

敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。

2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。

橘子14頂峰挑戰支援計劃：

台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。

冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成7座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。

橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 – 極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！

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