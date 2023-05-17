統一發票千萬大獎富翁熱區曝光 小7平均1期開2張！3招拉高中獎率
痛苦的五月報稅季已過完一半，下週四（25）就可迎來三、四月統一發票開獎，人人都有機會一夕變千萬富翁。發票載具團隊撈出財政部中獎落點統計資料，分析近3年來以台北市信義區和大安區誕生最多千萬富翁，千萬中獎發票超過10張以上，而開出最多千萬大獎的商店則是7-ELEVEN，平均1期兩張起跳。
記者徐銘穗/綜合報導
財政部曾指出，一般紙本發票的中獎機率為4‰，雲端發票高一些為6.7‰。發票載具團隊分析財政部中獎落點統計2020年2月至2023年2月資料，發現最多千萬大獎得主的縣市冠軍落在台北市的56張，其次是新北市45張，而後是台中市23張、高雄20張、桃園18張，若再以地區細分，則是北市信義區和大安區誕生最多千萬富翁，千萬中獎發票超過10張以上。
而開出最多千萬大獎的商店則有7-ELEVEN、全家、Google Play、Uber eats，7-ELEVEN平均一期兩張起跳，Google Play和Uber Eats屬於線上商店，中獎發票僅透過電子郵件通知，很容易被忽略，建議要先做好歸戶設定，才不會與中獎發票擦肩而過。
為搶當統一發票千萬富翁，江湖謠傳「每次加油只加50塊」、「影印一定去小7」。發票載具團隊也分享提高統一發票中獎機會的3個實用技，包括是消費使用載具存發票，除了一般獎可以對，還可以對雲端專屬獎，再來是將平常最愛消費的線上商店，全部先歸戶好，不怕錯過中獎機會，最後則是盡可能收集愈多發票，也千萬別忘了繳費的發票。