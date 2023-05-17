沒事別跑到室外！中午氣溫「狂飆37度」 全台熱成烤蕃薯
今（17）日真的熱到不行，根據中央氣象局觀測資料，今早10點台南就已經飆到攝氏36.4度，11點更出現攝氏37度的高溫，由北到南各地高溫也紛紛突破攝氏30度，讓許多上班族不敢離開辦公室，午餐更是直接用外送解決，氣象局提醒，高溫情況會維持到明（18）日，並持續針對台南、高雄和屏東3縣市發布「高溫警告」，請民眾外出做好防中暑準備。
記者張志浩/綜合報導
氣象局提醒，受到偏南風影響，各地天氣高溫炎熱，今日中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為「黃色燈號」，氣溫將持續飆破攝氏36度，各縣市最高溫排行上依序為，台南攝氏37度、高雄攝氏35.7度、屏東攝氏35.3度、新北攝氏34.4度、雲林攝氏33.7度，請減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，室內也要保持通風及涼爽。
氣象局說明，由於目前台灣處在鋒面前緣，加上東南偏西南風的吹拂，導致各地雲量不多，太陽直接曝曬的情況下，白天高溫節節攀升，但仍要提醒民眾，今天東半部地區及金門、馬祖有零星短暫陣雨，午後大台北地區及其他山區將會有局部短暫陣雨，明（18）日鋒面接近，水氣增多，降雨較明顯的情況將持續到週六（5/20），期間週五（5/19）全台都有降雨機率。
針對今日的高溫，台電也表示，預計今日最高用電時段會落在下午13時至16時，預估最高用電量為3240萬瓩，今日最大供電能力則是3970.9萬瓩，備轉容量率還算充足，供電燈號為「綠燈」；近期水庫缺水情況則未改善，請民眾仍持續珍惜各項能源。