勝選泰國總理皮塔 盼和台灣建立緊密關係、曾反對買中國疫苗
泰國國會大選剛落幕，42歲的皮塔（Pita Limjaroenrat）透過選舉，領導前進黨躍居第一大黨，可能擔任下一任總理並組閣。同時擁有美國哈佛大學和麻省理工學院碩士學位的皮塔，他在競選期間曾多次表態要改善和台灣的關係，獲得泰國年輕人的愛戴和支持。
記者賴正琳／綜合報導
皮塔年輕有為，除了是學霸和家境優渥，他與泰國女演員楚蒂瑪（Chutima Teepanart） 育有一名女兒，可謂人生勝利組。過去，他曾公開反對泰國購買中國疫苗，對於中國的立場也和親中的現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）相反，他認為泰國應該和台灣建立親密關係，他在接受《公視新聞網》獨家專訪時，提到過去有和台積電的代表坐下來聊天的機會。他表示想調整泰國產業結構，效仿台灣的政治模式，同時讚賞台灣在婚姻平權方面是亞洲第一。
皮塔一路勤奮唸書並考取哈佛大學和麻省理工學院碩士，甚至是第一批獲得哈佛大學國際獎學金的泰國學生之一，然而父親的米糠油公司「CEO Agrifood」因負債累累，讓他在25歲時緊急回國拯救家族企業，2年後重振公司經濟才又返美完成學業。畢業後他陸續擔任公司高層，接著投身政治界，最初是以「未來前進黨」成員步入政壇的皮塔，於2019年泰國大選中當選為眾議院議員。他所屬的政黨被解散2周後，皮塔被任命為「前進黨」的新領袖，如今2023年大選結果出爐，「前進黨」有望在共計500名議員的眾議院中贏得約140個席位，成為此次大選的最大贏家。
皮塔將泰國現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）領導的時間形容為「失去的10年」，並承諾改革，讓他在年輕人中收穫非常多的支持和愛戴。前進黨主要的政見有希望減少軍方對政治的影響力、支持通過婚姻平等法案、結束商業壟斷、敦促修改將侮辱皇室定為犯罪和建立與台灣的親密關係。