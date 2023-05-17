認同擴大水價累進費率？經濟部：台水仍需做更實務的規劃

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目前台南及高雄地區為「減量供水」橙燈，實施夜間10時至上午6時減壓供水、工業節水10%、非工業用水大戶節水15%；新竹、台中及嘉義地區為「減壓供水」黃燈，實施夜間10時至隔日上午6時減壓供水、工業自主節水7%；苗栗地區為水情提醒綠燈，實施夜間11時至隔日上午5時減壓供水、工業自主節水5%；其餘地區水情正常。
水情問題持續，水價也開始引發討論，針對水價是否調漲，林全能回應，自來水公司有做評估，成本相較以往確實有比較高，但水價調整機制嚴謹，經濟部也會謹慎處理，因需考量的範圍非常多，且也有一定程序，目前還未啟動機制，故無調漲計畫。
行政院副院長鄭文燦日前指出，水價調漲規劃要考量成本、民眾負擔，採累進費率是必然的趨勢，對此，林全能表示，要研究成本在各種不同的級距底下，如何引導大家能夠節約用水，這是對的方向，也是最主要的含義，與電價的概念相同。
台灣現在是「一國兩制」，台灣供水單位分別有台灣自來水公司與台北市自來水事業處，兩邊的水價並不一致，前者級距為四級，後者為五級。台水公司的用戶大約有758萬戶，用水度數在200度以下約有720萬戶，民進黨立委陳明文質疑「台水四段的級距機制，導致現在的民生用水，仍在貼補工業用水」，建議經濟部未來無論怎麼檢討水價，應考慮調整級距，用級距控制耗水，使工業用水成本較高。
時代力量立委陳椒華指出，台水用水戶在51度後水價不再分級，另外，9000度以上用水戶才徵耗水費，每度也只加徵4元，僅影響二千戶，節水力道明顯不夠。林全能表示，認同水價累進費率引導節約用水，台水要去做更深入的評估，可參考台北市自來水事業處，但台水公司仍需做更實務的規劃。