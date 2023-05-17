獨／文創法嚴懲黃牛、業者改賣熟客　粉絲盼訂專法

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三讀通過條文規定，將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之10倍至50倍罰鍰；以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。
文化部已與警政署、刑事局、負責網路偵查的偵九大隊，以及下半年演唱會最頻繁的高雄市政府，優先建立溝通管道，將以「聯合打牛小組」，共同查緝機器掃票、高價轉售等黃牛行為；研議最高10萬元檢舉獎金；針對實名制會優先採持續輔導、鼓勵作為。
該條文於12日三讀通過後，有黃牛業者在臉書讓票社團聲明，為響應政府文創法案，不再代購票券，改售珍藏藝術品，原價讓出韓星太妍演唱會門票，還有黃牛業者聲明只賣熟客或熟客介紹；但也有大型黃牛業者宣布待新法正式實施後，不再提供台灣地區票務業務，轉戰販售國外演唱會門票，若民眾有需要，可引薦香港、新加坡、中國團隊代刷台灣票券。
屠牛小分隊聲明指出，文化部雖已於多次會議中，公開表示換票、綁售、提出無關要求（如性剝削）等皆屬黃牛行為範疇，但文化部在修法說明中，卻無針對上述「類黃牛」行為進行規範。既文化部已表示將與警政署、刑事局、偵九大隊及地方主管機關、警察局共同組成「聯合打牛小組」，展現政府徹底掃蕩黃牛的決心，小分隊期待各級有關部門能於執法時通力合作，以確實履行文化部的承諾。
屠牛小分隊表示，本次修法已將「加價轉售」及「以不正方式購票」等納入違法行為範圍，檢舉措施亦有入法，小分隊甚感欣慰。然「實名制購票」仍未納入法條及立法說明中，而僅以附帶決議通過「以獎勵、補助或行政協助等措施鼓勵業者實施實名制」，實際效果如何仍有待後續追蹤；而其他諸如「類黃牛」行為究竟可否開罰，既法條中無特別說明，便有待行政及司法機關認定，小分隊也期許相關機關，切勿寬待此等擾亂社會秩序、侵害他人權益的行為。
屠牛小分隊提到，本月初曾投書教育部長信箱，盼教育部關注黃牛亂象衍伸的詐騙與性暴力問題，加強各級學校宣導，望能保護兒少不受網路票券交易所隱藏的危險所害。
屠牛小分隊日前收到國教署回覆，表示將依《兒童及少年性剝削防制條例》第4條規定，使各級學校每學年辦理3場以上之兒童及少年性剝削防制教育課程或教育宣導，並納入網路安全及正確使用網路之知識、「性」不得作為交易對象的宣導及性剝削犯罪的認識等議題，作為教育宣導或課程主題，以強化學生對性剝削態樣及網路安全之認知；另各級學校於學期初辦理的「友善校園週」活動，也已將詐騙防治納入宣導議題，提醒學生慎防各類詐騙手法及模式，以免受害。
屠牛小分隊指出，由於本次立法院會期到5月底，若無法在月底前通過法案，勢必會變成一場延長戰，作為主管機關的文化部，雖在面臨各種考量時總是顯得過於保守，所幸多數朝野立委皆有打擊黃牛的共識，才能在本會期內通過三讀程序；法條通過只是開始，待詳細的檢舉辦法出爐、新制正式上路後，小分隊將持續監督實務上防制黃牛的效果，更期待文化部信守諾言，透過獎勵補助等方式，輔導並促進主辦業者採取實名制售票。
屠牛小分隊表示，先前曾提出制定專法以充分管理各式黃牛行為，並配合實施「購票、取票、驗票」三階段實名制的建議。加上現況仍有體育賽事票券、醫療、購物等其他領域的黃牛問題，亦亟需政府正視與處理。望本次針對藝文表演票券所增修之屠牛條款，能作為遏止黃牛亂象的先鋒，也盼各產業跟進。更期盼未來政府訂定專法，以完善本次修法未竟之處，全面守護民眾的權益。