賴清德：房價在降、台北房價所得比不至於繼續攀升

ChatGPT大浪如何擋？新鮮人AI職涯諮詢松菸登場

▲當新鮮人遇見ChatGPT大浪，如何與AI共舞或趨吉避凶？哪些產業受惠AI，哪些又將因此滅頂？。（示意圖／NOWnews資料照）
▲當新鮮人遇見ChatGPT大浪，如何與AI共舞或趨吉避凶？哪些產業受惠AI，哪些又將因此滅頂？。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

當新鮮人遇見ChatGPT大浪，如何與AI共舞或趨吉避凶？哪些產業受惠AI，哪些又將因此滅頂？104人力銀行將在6月2日在台北松菸舉辦「我的未來無限」履歷健診及職涯諮詢，教新鮮人抓住新前景、避開沒錢景，提供免費拍攝專業履歷照，分享職場穿搭、新創講座，集結超過200家企業、超過300位用人主管和企業人資，提供每位畢業生超過3,000元價值的社會心意。看趨勢、拿贈品，有呷擱有掠！歡迎畢業生手刀報名、儘早卡位！

我是廣告 請繼續往下閱讀
104人力銀行3月針對1,324位企業人資或用人主管，進行「ChatGPT企業運用暨職場影響」大調查。明顯感受AI掀起巨浪的前五大產業為：大眾傳播業68.8%、電子資訊∕軟體∕半導體業65.1%、法律∕會計∕顧問∕研發∕設計業59.7%、一般服務業58.1%，文教業51.9%。最容易被AI取代的前三大職務為文字編譯62.9%、客戶服務43.4%、行政總務33.3%。其中，大眾傳播業因文字編譯需求量大的，近兩成(18.8%)大眾傳播業已開始導入AI、削減人力。

AI趨勢下，企業會增加哪些人才需求？104人力銀行數據長李魁林指出，企業所需的AI人才分為「做AI」和「用AI」兩種。前者是指懂演算法設計、模型訓練的專業資訊人員，這是企業爭搶的新人才；後者是擅長使用AI相關軟體，如ChatGPT、Midjourney等，改善現有作業效率，非資訊背景，也能因此幫自己加薪。

此次調查中，企業因AI而增加聘用的兩大職缺正是軟體工程(18.2%)、MIS網管人員(15.3%)。一般求職者若具備AI或其他自動化核心技能同樣吃香！企業招募薪資預期將增加10.9%。104資料庫也顯示，大學若修過AI相關學程，起薪有望提高6000至1萬元。

AI浪潮襲來，你在錢景高昇組？還是岌岌可危組？104人力銀行行銷長張寶玲指出，6月2日即將舉辦的「我的未來無限」千人履歷健診，包括軟體、科技、傳播、金融、零售、服務業在此次「ChatGPT企業運用暨職場影響」的調查中，皆屬「AI轉型浪潮第一排」產業。

當天現場將有超過200家企業、超過300位用人主管和人資都將在現場為求職者解惑，集結科技新創、社會新創、區塊鏈新創、文化新創等四家新創代表進行專場分享，理工、商管、社科新鮮人，都能掌握最適合自己的入職方向。服飾品牌G2000提供「My Style職場穿搭」Show Room，並贈送折扣碼；上、下午場報到前120名，享有免費履歷照拍攝，讓你大腦到外型都追上新趨勢。

 

生活教

台灣旅館均價4195元創新高　觀光局建議業者推平日優惠

阿聯酋集團年營收、獲利雙創新高　全球狂掃326億美元

尋找台灣新亮點！全台165觀光景點網路選拔正式開跑

空姐限裙裝、懷孕必砍薪？桃空職工兩呼籲航空性平

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀