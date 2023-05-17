ChatGPT大浪如何擋？新鮮人AI職涯諮詢松菸登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI趨勢下，企業會增加哪些人才需求？104人力銀行數據長李魁林指出，企業所需的AI人才分為「做AI」和「用AI」兩種。前者是指懂演算法設計、模型訓練的專業資訊人員，這是企業爭搶的新人才；後者是擅長使用AI相關軟體，如ChatGPT、Midjourney等，改善現有作業效率，非資訊背景，也能因此幫自己加薪。
此次調查中，企業因AI而增加聘用的兩大職缺正是軟體工程(18.2%)、MIS網管人員(15.3%)。一般求職者若具備AI或其他自動化核心技能同樣吃香！企業招募薪資預期將增加10.9%。104資料庫也顯示，大學若修過AI相關學程，起薪有望提高6000至1萬元。
AI浪潮襲來，你在錢景高昇組？還是岌岌可危組？104人力銀行行銷長張寶玲指出，6月2日即將舉辦的「我的未來無限」千人履歷健診，包括軟體、科技、傳播、金融、零售、服務業在此次「ChatGPT企業運用暨職場影響」的調查中，皆屬「AI轉型浪潮第一排」產業。
當天現場將有超過200家企業、超過300位用人主管和人資都將在現場為求職者解惑，集結科技新創、社會新創、區塊鏈新創、文化新創等四家新創代表進行專場分享，理工、商管、社科新鮮人，都能掌握最適合自己的入職方向。服飾品牌G2000提供「My Style職場穿搭」Show Room，並贈送折扣碼；上、下午場報到前120名，享有免費履歷照拍攝，讓你大腦到外型都追上新趨勢。
生活教