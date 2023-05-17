中國辦中亞峰會　分析：北京試圖建立區域團結

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首屆中國—中亞峰會將由中國國家主席習近平主持，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdymukhamedov）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）將應邀與會。
德國之聲今天報導，自中國與中亞國家建立外交關係30多年以來，這場峰會是習近平與中亞領袖首次舉辦實體的高層會談。
華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心的客座研究員邱芷恩（Niva Yau）認為，北京正試圖建立一種「區域團結」，以推動其目標。
邱芷恩表示：「這場峰會是一種新的模式，至今已試驗了幾年，也的確提高了中國與中亞之間往來的程度。」
中國身為世界第2大能源消耗國，在中亞投資了數十億美元，方便獲取該區蘊藏的天然氣。此外，經過中亞連通歐洲與中國的鐵路，也是中國「一帶一路」倡議的重要項目。
中國過去3年來的經濟成長被新冠疫情打斷，如今中國尋求恢復與中亞的經濟關係。
新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）高級研究員潘睿凡（Raffaello Pantucci）說：「疫情前，中國原本就要成為所有中亞國家的最大貿易夥伴，雖然疫情期間貿易大幅下滑，但我還是會認為中國在未來1年左右，在與中亞貿易上恢復地位。」
此外，潘睿凡指出，「對中國來說，中亞的重要性在於它緊鄰新疆，因此新疆的發展跟此區域有相當密切的關係。」中國因應安全威脅的做法，跟俄羅斯可能採用的方式不會是一樣的，後者會動員或部署大量軍隊，而中國在中亞並不是採取擴張主義。
邱芷恩補充道，中國不是要取代俄羅斯在中亞的安全角色，而是在引進新的安全理念，例如對抗爭的管理和監視。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120517