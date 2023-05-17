中國疑似疫情復燃　北京染疫數超越流感重返第一

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病例數居前5的病種依次是「新型冠狀病毒（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）」感染、流感、感染性腹瀉病、肺結核和痢疾，共占法定傳染病報告發病數的97.7%。
而第17週全市共報告法定傳染病16種共6438例，病例數居前5位的病種依次是COVID-19感染、流感、感染性腹瀉病、病毒性肝炎和肺結核，合計占法定傳染病報告發病數的96.0%。
報導說，2023年第7週（2月6日至2月12日）通報的流感病例數首次超過COVID-19而居首，在第17週COVID-19反超流感。
最近，中國「二陽」和「全國都在咽喉炎嗎？」等話題頻頻登上微博熱搜榜，引發網友熱議「二陽」是否大規模來了？
關於「二陽」現象，福建新聞網報導，福建醫大附一醫院感染科主任丁海波說，「五一假期」後醫院發熱門診查出的陽性患者確實增多，但多數患者症狀較輕，以發熱、喉嚨痛、咳嗽為主。
中國工程院院士鍾南山15日指出，無論有症狀還是沒有症狀，如果體內新冠病毒對應的抗體增高，就說明人體曾被感染過。從這個角度看，根據測定，全中國大概有85%的人感染過新冠病毒，約有11億至12億人。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120517