不只台灣熱到爆！全球「單月體溫」飆歷史第4高 夏季颱風將變強
這兩天台灣各地氣溫偏高，感受上有如夏天般炎熱，但其實將視角放大到全球，近期偏熱的情況不只在台灣發生，氣象專賈新興表示，今（2023）年4月，地球體溫創下174年以來第4高，海溫更是突破歷史新高，顯見全球暖化的情況並無緩解，未來6至9月台灣夏季時，觀測上都有比正常偏熱的趨勢；此外，海溫升高也有利颱風發展，在梅雨季過後的氣候變化，民眾真的需要多多留意。
記者張志浩/綜合報導
賈新興指出，歷史上全球4月體溫為攝氏13.7度，2023年4月地球體溫為攝氏14.7度，高出攝氏1度，創下1850年以來第4高紀錄，第一名則是2016年4月的攝氏14.84度、第二名2020年4月攝氏14.81度、第三名2019年攝氏14.75度，第五名2017年4月攝氏14.67度。
賈新興提及，全球偏熱的情況目前正在持續，不過對台灣來說，5月進入梅雨季後，鋒面一波波快速通過並將「東北季風」帶入，不斷的冷暖交替導致國人對全球的趨勢較無感覺，但許多國際組織和官方單位都指出，「聖嬰現象」未來幾個月高機率會發展，因此今年全球可能是「爆熱」的一年，長期觀測資料也顯示，包括台灣在內的亞熱帶地區，進入夏季後都是比往年更偏熱的情況，未來單月氣溫可能會屢創紀錄。
此外，4月海溫突破歷史新高，比長期平均高出攝氏0.86度，賈新興說明，夏季是台灣颱風的好發季節，聖嬰現象會使颱風生成在較遠離陸地的海面上，不過這代表颱風在海上發展的時間拉長，較高的海溫給予颱風增強的能量，因此聖嬰年的颱風「生命期長、強度也高」，不過颱風接近陸地期間的變數極大，目前無法預測夏秋兩季「侵台颱風」究竟是多還少，只能提醒民眾防患未然。