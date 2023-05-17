NBA季後賽分析／金塊G1險勝　但他們能解決湖人給的「2大難題」嗎

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湖人找到錯位點 James首節就開始在進攻端挑戰Jamal Murray在前兩輪，湖人的後衛在他們的進攻端佔了很吃重的角色，在次輪開始，進攻端侷限性太大的Jarred Vanderbilt上場時間逐漸減少，湖人今天只讓他打10分鐘，更多去使用三後衛陣容。
但在上半場，這一套進攻模式效果並不是太好，因此James很早就進入低位，並試著去強吃Murray，這樣子的單打前2次都得手；而在第三節後段開始，湖人基本上就是挑著Murray去打，除了James以外，八村壘也會憑藉身材在強攻，而且效率奇高，無論是自己得分，或是吸引協防後找到三分空檔。這樣簡單的錯位單打，就是湖人在後兩節砍下72分的進攻主軸，金塊在防守端還沒找到解決辦法。
金塊此役在上半場得到72分，將節奏拉得很快，那樣他們能夠在機遇戰中對於湖人後衛進行身材上的壓制，Bruce Brown只要看到D'Angelo Russell就積極切入，半場他們光靠快攻就得到了17分，這一方面是因為金塊牢牢控制著籃板，一方面在於Jokic在掌握球權後的推進能力。
但在下半場，湖人增加了陣容尺寸，並且在籃板保護上做得更好，因此金塊後兩節快攻只得到2分，這是可以預期的。不過對於丹佛來說，他們在末節依靠很多「神仙球」續命，更嚴重的問題是他們的半場進攻被湖人給找到辦法鎖住了。
AD固守禁區 湖人讓八村壘去防守JokicJokic和Murray的兩人小組仍然威脅性十足，因為Davis很關心他自己的位置，不想讓Jokic進入到內線；但這樣就無法給予追防者足夠的時間回位，Murray因此藉由手遞手或擋拆獲得很多空檔跳投。
但在第三節開始，Darvin Ham很快就給Michael Malone出了考題，他改讓八村壘去守Jokic，從而將Davis給留在內線。這也是很多時候塞爾提克對上76人會去使用的一個對位，讓Grant Williams或其他強壯的前鋒去守Joel Embiid，從而將Al Horford或Robert Williams留在禁區。
而金塊在這場比賽面對這樣的調整，並沒有給出足夠好的答案，他們不得不靠一些難度很大的跳投去取得分數。這也是他們一度在下半場領先超過20分，但最終差點被翻盤的一個重要原因。
不過76人在上一輪系列賽已經證明，這並非無法可解，八村壘相比AD是一個後衛更好去挑戰的目標，但金塊必須要更耐心的去換到想要的對位。所以他們要更努力，取得好的掩護質量，並且用更筆直的切入角度讓湖人沒有機會去輪轉。
Murray必須在攻防兩端更全面 這是他邁向巨星的重要系列賽系列賽第2戰將會是關鍵一戰，如果金塊能守住所有主場，那優勢將倒向他們；但若湖人能拿到一勝回洛杉磯，結果也會完全不同。目前看起來左右今年西決的關鍵人物將是在Murrry，他到底能不能給湖人進攻端足夠的壓力，維持今天20投12中、拿31分的表現，讓湖人花更多防守資源在他身上，從而解放外圍射手和幫助Jokic進入內線。
而在防守端，他已經成為被打點的對象，金塊在這一場比賽所能做的就是祈禱湖人外線命中率不佳、不能懲罰自己，但作為一支努力去爭冠的球隊，這終究不是一個積極的防守方式。
湖人也有一些事情要去弄清楚，James這樣高CPU運轉的模式，在首戰的上半場就出現，會是好事嗎？在對勇士系列賽，他在G4尾聲才開始大量進行這種打法，大部分時候他在無球狀態中保留體力，所以有一些餘力在關鍵時刻去爆發。這是一場個7戰4勝的系列賽，而他已經38歲了。
Davis今晚拿到了40分，團隊只有7次失誤，三分球命中率45.8%，但仍沒能轟贏金塊，這說明他們要贏下一場比賽同樣沒有太多容錯率。在G2開打之前，雙方都需要就這些問題做出回應。
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