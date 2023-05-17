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新北4產品獲選農村好物　侯友宜讚青農創造品牌認證、產品加值

▲新北市政府農業局輔導4項農特產品獲農委會「第八屆農村好物」，獻獎給市長侯友宜。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.17）
▲新北市政府農業局輔導4項農特產品獲農委會「第八屆農村好物」，獻獎給市長侯友宜。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.17）

記者吳嘉億／新北報導

由新北市政府農業局輔導的東成茶葉「包種茶酥&蜜香紅茶酥」、谷芳有機茶園「野放碧螺春綠茶禮盒」、螢火蟲書屋創辦人葉家豪與三才靈芝農場餐廳研發「靈芝膳食養生湯」、青年農民聯誼會副會長吳鴻銘「仁和九孔禮盒」等4項農特產品榮獲行政院農業委員會「第八屆農村好物」，今（17）日到新北市政府獻獎，新北市長侯友宜也稱讚青農創造品牌認證、產品加值，傳達新北市農村具有感染力的生活態度、與土地友善共生共存共享之精神。

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▲新北市政府農業局輔導4項產品獲農委會第八屆農村好物。（圖 ／新北市政府農業局提供）
▲新北市政府農業局輔導4項產品獲農委會第八屆農村好物。（圖 ／新北市政府農業局提供）
侯友宜表示，新北農特產品表現亮眼，其中還有二度入選農村好物的東成茶葉，農村好物不僅為農村商品創造品牌認證、產品加值，各項產品層層把關為的就是要讓消費者品嚐到健康安全的農產品，歡迎民眾支持選購。

其中東成茶葉的痴犬找茶系列點心「包種茶酥&蜜香紅茶酥」，透過農業局協助獲產銷履歷包裝、四星級茶廠包裝設計獎及有機認證等，採用自家坪林所產具有產銷履歷原葉低溫研磨而成的抹茶粉，使用台灣花生製作的花生醬，不黏牙、茶香濃郁。

▲東成茶葉產品痴犬找茶系列點心－「包種茶酥&蜜香紅茶酥」，入選農村好物。（圖 ／新北市政府農業局提供）
▲東成茶葉產品痴犬找茶系列點心－「包種茶酥&蜜香紅茶酥」，入選農村好物。（圖 ／新北市政府農業局提供）
另外來自三峽區谷芳有機茶園，是新北好茶常勝軍，以有機野放農法守護家鄉傳承150年的老茶園，首次以「有機野放碧螺春綠茶禮盒」報名就獲選農村好物，加工過程中茶葉全程不落地，帶有海苔香、木質氣息、花果香與嫩草清爽氣息，鮮甜健康、清新無負擔。

而百大青農葉家豪(螢火蟲書屋創辦人)返鄉發起淨山行動，運用農學專長，改良開發靈芝菇蕈加工產品，與三才靈芝農場餐廳研發出靈芝御皇膳食「靈芝膳食養生湯」，精選子實體靈芝與多種在地本草慢火熬燉提煉，不溫不火，適合全家人一起享用。

同為百大青農也是第二、三屆新北市青年農民聯誼會副會長的吳鴻銘，家族從事水產養殖30年，返鄉在貢寮養九孔鮑魚，推出「仁和九孔禮盒」，使用整顆養殖場出品的台灣東北角九孔，以天然飼育、純淨無汙染為口碑。

新北市農業局長李玟表示，青年農民為農業的生力軍，農村好物在青年農民的努力下，研發越來越多農村特色產業，農業局也協助確保符合食品安全規範，並持續媒合農村好物產品於各大通路上架，未來持續創造農業與產業共好，打造全方位永續「農業健康市／式」。

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