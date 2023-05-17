新北4產品獲選農村好物　侯友宜讚青農創造品牌認證、產品加值

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其中東成茶葉的痴犬找茶系列點心「包種茶酥&蜜香紅茶酥」，透過農業局協助獲產銷履歷包裝、四星級茶廠包裝設計獎及有機認證等，採用自家坪林所產具有產銷履歷原葉低溫研磨而成的抹茶粉，使用台灣花生製作的花生醬，不黏牙、茶香濃郁。
另外來自三峽區谷芳有機茶園，是新北好茶常勝軍，以有機野放農法守護家鄉傳承150年的老茶園，首次以「有機野放碧螺春綠茶禮盒」報名就獲選農村好物，加工過程中茶葉全程不落地，帶有海苔香、木質氣息、花果香與嫩草清爽氣息，鮮甜健康、清新無負擔。
而百大青農葉家豪(螢火蟲書屋創辦人)返鄉發起淨山行動，運用農學專長，改良開發靈芝菇蕈加工產品，與三才靈芝農場餐廳研發出靈芝御皇膳食「靈芝膳食養生湯」，精選子實體靈芝與多種在地本草慢火熬燉提煉，不溫不火，適合全家人一起享用。
同為百大青農也是第二、三屆新北市青年農民聯誼會副會長的吳鴻銘，家族從事水產養殖30年，返鄉在貢寮養九孔鮑魚，推出「仁和九孔禮盒」，使用整顆養殖場出品的台灣東北角九孔，以天然飼育、純淨無汙染為口碑。
新北市農業局長李玟表示，青年農民為農業的生力軍，農村好物在青年農民的努力下，研發越來越多農村特色產業，農業局也協助確保符合食品安全規範，並持續媒合農村好物產品於各大通路上架，未來持續創造農業與產業共好，打造全方位永續「農業健康市／式」。