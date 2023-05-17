薔薔出國遭網友「強壓在床上」險失身！恐怖過程曝光：整晚不敢睡

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薔薔接著說：「我覺得不能激怒他，我就冷靜地看著他說『我不是一個隨便的女生，我是有受洗的，在一起必須要結婚，結婚才能有性行為』。」不過薔薔也補充雖然當時用這招成功讓對方沒了興致，但這經歷讓她至今回想起來都還心有餘悸：「我整個晚上不敢睡覺，一直握著防狼噴霧器。」
佳娜曾在工作時被言語騷擾：「我在台灣遇過一個日本Youtuber問我要不要一起拍片，拍的時候他就開始說『我那方面好厲害』，我說我有男朋友，對你也沒興趣，結果他還給我看他跟其他女生的影片，我覺得超不尊重。」在場來賓紛紛斥責對方的行為，薔薔還給出對付這種人的妙招：「很多男生會傳奇奇怪怪的影片給我，我就把它轉發在各個網站讓大家欣賞，我還跟他講你就給我繼續傳，到最後他們還會求我說可不可以不要再傳了？想好好聊天就好。」
風田則遇到粉絲騷擾：「最近有女粉絲傳訊息給我，說『你很帥，好想被你…』，後來她開始傳自拍或身體的照片，我想說第一次遇到要截圖分享，結果截圖會通知對方，她就說『你截圖是喜歡我對不對』？」風田坦言當下為了緩解尷尬，只好把朋友拖下水：「我跟她說我可以介紹立東給她，結果她說『立東很醜，我不要』！」阿Ken一聽立馬笑說：「那至少這個女生精神是正常的。」風田還分享到日本旅遊時該注意的事情：「我們都是被教育（搭電車）雙手都要放上面，因為很多男生被誤會真的去坐牢，所以如果你真的沒做錯事，絕對不要簽警察的報告，因為現在很多人看不順眼就說他摸我。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110