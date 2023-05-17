達文西手術走在醫療前端　微創手術是臨床新紀元

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達文西機器手臂 微創手術更先進嘉義長庚紀念醫院大腸直腸外科黃文詩副院長表示，嘉義長庚於2018年引進達文西機器手臂微創手術系統，提供更先進、安全的手術服務，達文西手術是一種利用機器人手臂進行微創手術的方式，不只減少傷口大小、降低感染風險、疼痛感、失血量、住院天數等，並提高手術效果和生活品質。
目前除了泌尿科原本的根除性前列腺切除手術及部分腎切除手術已由健保給付手術費用，112年3月起，健保新增17項達文西機械手臂手術包括一般外科、大腸直腸外科及胸腔外科可由健保給付其手術費用，相較以往大幅減輕病人就醫的負擔約3.5萬元至16萬元不等，病人只需自費部分手術耗材費用。
仰賴醫師純熟操作 達文西機器手臂才給力黃文詩副院長進一步指出，達文西手術不單是靠硬體設備，更需要仰賴操作設備的醫師經驗純熟與否，長庚體系跨院區的達文西手術團隊會議及長庚手術技能訓練暨研發中心舉辦的課程，持續培養及淬鍊醫師的手術技巧及品質，這5年累績迄今使用達文西機器手臂突破1,000例的手術經驗，讓嘉義長庚在達文西手術的掌握上，更顯得心應手。
嘉義長庚楊仁宗院長表示，將繼續推廣達文西手術的優勢和效益，並提供更多的衛教和諮詢服務給有需要的民眾，也呼籲民眾定期做健康檢查，以早期發現和治療可能疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57831
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