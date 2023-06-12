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獨家／網紅局長將退休！鄭明典驚爆：臉書未來「不寫天氣了」

▲被稱為「網紅局長」的鄭明典，今年卸任中央氣象局局長，退休後的他卻表示臉書即將封筆了。（圖／記者嚴俊強攝）
▲被稱為「網紅局長」的鄭明典，今年卸任中央氣象局局長，退休後的他卻表示臉書即將封筆了。（圖／記者嚴俊強攝）

記者張志浩/綜合報導

中央氣象局局長鄭明典1991年進入氣象局，2010年因為一篇「令人不安的降雨預測」貼文，臉書粉絲一夜暴漲到10倍，隨後幾年持續在臉書分享天氣相關資訊，並與網友們相互討論、交換意見，2020年上任局長後被封為「網紅局長」。今（2023）年7月中旬即將卸任的鄭明典，在接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪時驚爆，未來臉書談論天氣的文章，將與他在氣象局的生涯共同劃下句點，至於退休後要做的第一件事自己則還沒認真規劃過，只想好好享受生活，反而是寶貝女兒希望鄭明典未來能拯救地球。

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▲中央氣象局局長鄭明典2020年上任，今（2023）年7月中旬即將退休。（圖／NOWnews社群中心製）
▲中央氣象局局長鄭明典2020年上任，今（2023）年7月中旬即將退休。（圖／NOWnews社群中心製）
原本根本沒聽過臉書！他「這句話」開啟鄭明典網紅之路

鄭明典1991年從美國返台開啟在氣象局的職涯，期間在資訊中心擔任副主任時，鄭明典洞察到「網路」是一項極具開發淺力的工具，於是在2000年左右開始，興起在「無名小站」、「部落格」等社群分享自身氣象觀點的念頭，直到時任交通部政務次長葉匡時建議「為什麼不試試看臉書？」才讓鄭明典踏入成為網紅局長的第一步。

原先鄭明典其實根本沒聽過臉書，詢問女兒後才得知原來臉書能夠寫文章，也能提供大家相對自由的討論空間，於是鄭明典開始嘗試撰寫文章，並從分析「明天過後」、「消失的古文明」等電影中的劇情開始， 一邊熟悉臉書的作業方式，一邊將自己的想法透過網路向外輸出。

▲中央氣象局局長鄭明典今年7月將卸任，回憶起在臉書分享天氣的日子，心裡有許多感慨。（圖／鄭明典臉書）
▲中央氣象局局長鄭明典今年7月將卸任，回憶起在臉書分享天氣的日子，心裡有許多感慨。（圖／鄭明典臉書）
鄭明典臉書好友僅300人！「一篇貼文」竟讓他從此聲名大噪

「令人不安的降雨預測，大雨要來了，可能直衝中南部最脆弱地區」。2010年5月，台灣遭逢當年梅雨季節最強的一道鋒面，鄭明典在擔任預報中心主任時的一篇臉書貼文，在各大媒體、網路社群不斷被瘋傳，身為中央官員卻發布這樣的文字，雖然讓他被不少人批評是在「製造恐慌」，但後續鋒面確實重創中南部地區，證實了鄭明典的看法。

在這篇貼文後，鄭明典臉書一夜之間從好友300多人，變成關注粉絲飆破3萬人的名人，鄭明典認為，氣象應該要是論壇，值得大家一起互動、雙向討論，但當時很多人對網路不感興趣，天氣資訊也多半是氣象局單方面給予資訊，因此就算很認真經營臉書，熱度始終拉不起來，直到「令人不安的降雨預測」貼文過後，氛圍明顯被改變；鄭明典也感謝當時有熱心的網友幫他創辦粉絲專頁，透過更高的曝光和更快的散佈速度，讓自己的貼文能被更多人看見。

▲（圖／鄭明典臉書）
▲2010年5月，鄭明典一篇「令人不安的降雨預測」貼文，讓他的臉書粉絲暴漲。（圖／鄭明典臉書）
退休後封筆不寫了！鄭明典親揭背後原因

臉書貼文爆紅後，鄭明典持續頻繁的分享各式資訊，無論擔任氣象局的任何職位，也都是每天早上5~6點起床，看氣象預報或聆聽預報員的想法，有新穎或特別的觀點就到網路上分享；不過談及退休後是否會繼續自己臉書的經營，鄭明典沈默幾秒後則回答「我的直覺是，當一個退休的局長，能寫什麼？」

鄭明典認為，氣象局已經隨著網路世代的變化，有很多內容豐富的粉專，以及訓練有素的專業人員，讓大家相互討論的平台已經建立，自己在退休後繼續寫，「可能只會帶給氣象局更多的壓力」，與其這樣，鄭明典反而希望有人能過接起他的筆，走出氣象局自己的路，就像當年鄭明典離開預報中心時，也是將發揮空間留在原地，不做多餘的干涉，「不要給氣象局的人壓力，這是我的本性。」

▲氣象局預報中心主任鄭明典指出，今年全球均溫將創新高，台灣也有機會寫下新紀錄。（圖／記者陳致宇攝）
▲鄭明典退休後決定不在臉書分享天氣資訊，期盼不給予氣象局壓力，讓同事們能走出自己的路。（圖／NOWnews資料照）
面對退休生活沒想過規劃！「女兒要我拯救地球」

「我最怕別人問我未來，我的人生從來沒有規劃過！」鄭明典回憶，自己人生無論是從求學、出國留學、做研究到氣象局的生涯，每當因為一件事停下腳步時，就自動會有新的一條路自己長出來，或許退休後會有一段時間起床後覺得自己不是局長感覺怪怪的，但他只想維持規律生活、做自己喜愛的爬山、打球等興趣，或許之後臉書也可以朝遊山玩水、甚至拍Youtube的方向去發展。

不過鄭明典還是透露，老婆和家人還是有和自己討論過退休生活，女兒還開玩笑的要鄭明典去「拯救地球」，不過鄭明典仍強調，如果未來沒有其他人或其他力量推動，還是會選擇享受人生、陪伴家人。鄭明典感嘅說道：「我覺得自己運氣特別好的人，氣象不是工作，而是生活的一部分，我做得很愉快，很感謝每個階段周邊人的所有協助。」

▲（圖／鄭明典臉書）
▲鄭明典對退休後的生活沒有認真規劃過，只希望未來能維持規律生活、做自己喜愛的爬山、打球等興趣。（圖／鄭明典臉書）

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