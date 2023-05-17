反制中國經濟壓迫 英國前首相特拉斯籲成立「經濟北約」
英國前首相特拉斯(Liz Truss)今（17）日應遠景基金會邀請發表專題演講，她在演講中直指中國就是威脅，為了反制中國經濟壓迫，呼籲成立「經濟北約」。
記者呂炯昌／台北報導
特拉斯演講一開始稱讚台灣比中國自由、民主，她舉例從1989年戰車開入天安門廣場、香港《國安法》實施，以及新疆人權受到壓迫，她認為歐洲國家以距離遙遠忽視台灣問題是完全不負責任，任何封鎖或入侵台灣的行為會破壞歐洲的自由和民主，就像俄羅斯入侵烏克蘭一樣，會破壞太平洋的自由和民主。
特拉斯指出，仰賴俄羅斯為主席的聯合國安理會已不可行、世界貿易組織（WTO）也一樣，所以她認為應發展「經濟北約」(economic NATO)，由支持自由與市場經濟的國家共同協調合作，就像自由世界在冷戰時期一起對蘇聯管制出口，需要類似的做法。
特拉斯認為，不僅要形成「經濟北約」運作並反制中國的經濟壓迫，各方在安全方面也必須一起合作，目前已有北約、印太地區的「四方安全對話」(QUAD)，需要確保台灣擁有足夠防衛能力，並處理對台灣出口管制的問題。
特拉斯指出，她樂見台灣在2021年申請加入「跨太平洋夥伴關係協定」(CPTPP），希望英國與CPTPP的主要成員合作，支持台灣更快加入，並阻止中國成為CPTPP的成員。