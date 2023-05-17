發文賀侯友宜獲徵召選總統　郭台銘發聲：盡最大努力支持勝選

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郭台銘指出，自始便立定主意： 一、只提最高層次的政策討論意見；二、絕不訴諸負面攻訐手段；三、過程與結果同等重要，宣揚和平、繁榮、清廉價值理念，與取得提名同等重要 我深信我的活動遵循此三大原則，以民主的風度來爭取人民的認同，也提出了許多刺激大家思考的議題。
郭台銘提到，他提出可做為兩岸未來長遠和平基礎的具體主張，發表「金門和平宣言」中，希望人民渴望和平的心聲，能夠刻劃在從政者心中。 過去這一個月中，國民高度關注國民黨選情，往復思辨國家前途關鍵路線，雖然有許多攻擊意見針對他而來，但和社會國家所得到的好處相比，實在微不足道。
「恭喜侯友宜市長獲得徵召提名，代表國民黨挑戰2024總統大位」郭台銘說，侯友宜是國民黨內最穩固的民意礎石，「由他承擔更大的責任，是理所當然」，也是國民黨內最好的人選，他將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架。
郭台銘透露，昨晚間面賀侯市長被徵召時，已委託原先關於促成台灣關鍵轉型的「和平」、「繁榮」、「清廉」的主要政見，期望能持續推動。 在參選活動的幾十天過程中，握了數萬雙基層勞動百姓長繭的手，注視了無數對期待希望的目光，看見了許多含著淚光盼著和平的眼神，讓他深刻感觸到民心的向背與執政者施政的落差。
最後，郭台銘表示，參與徵召過程獲得了許多朋友的鼎力協助，不管認不認得，您的支持一直是他繼續奮鬥的動力。台灣人民的純樸、善良、勤勞、誠實永記我心。 台銘仍會繼續不畏困難、不求私利挺身而出，為人民幸福而戰、為中華民國的和平而戰，永不罷休。
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